Трамп посоветовал Байдену не засыпать на саммите с Путиным
Бывший президент США Дональд Трамп посоветовал своему преемнику Джо Байдену не засыпать во время саммита с президентом России Владимиром Путиным, сообщили «РИА Новости».
«Удачи Байдену на переговорах с президентом Путиным. Не засыпай на встрече и, пожалуйста, передай ему (Путину. — Прим. ред.) мои наилучшие пожелания», — сказал Трамп.
В ходе предвыборной кампании Трамп неоднократно называл Байдена «сонным Джо», а также заявлял, что тот находится в состоянии психического упадка.
Лидеры России и США встретятся в Женеве 16 июня. Темами обсуждения могут стать состояние и перспективы развития российско-американских отношений, проблематика стратегической стабильности, а также вопросы глобальной повестки дня, включая борьбу с коронавирусом. Встреча пройдет на вилле Ла Грандж.