МИД Швейцарии назвал место проведения встречи Путина и Байдена в Женеве
Президенты России Владимир Путин и США Джо Байден встретятся в Женеве на вилле Ла Грандж, сообщила пресс-служба МИД Швейцарии.
«Культовая вилла Ла Грандж станет местом встречи президентов Байдена и Путина 16 июня. Швейцария благодарит обе страны за доверие, выраженное при выборе Женевы», — говорится в сообщении пресс-службы МИД страны, опубликованном в Twitter.
Вилла Ла Грандж построена XVIII в. Здание вместе с парком было передано в дар жителям Женевы швейцарским политиком и меценатом Вильямом Фавром в начале ХХ в. В обычное время Ла Грандж является общественным пространством.
Встреча с Путиным 16 июня станет заключительным событием первого европейского турне Байдена. Перед саммитом с российским лидером президент США встретится с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, а также посетит саммиты G7 и США-НАТО в Брюсселе.
Ранее Путин заявлял, что намерен обсудить с президентом США двусторонние отношения, а также вопросы стратегической стабильности, урегулирования международных конфликтов в наиболее горячих точках, процессы разоружения, борьбу с терроризмом, пандемию коронавируса и вопросы экологического характера. В Белом доме заявляли, что рассматривают встречу Путина с Байденом не как поощрение, а как необходимую часть защиты национальных интересов.