МИД Швейцарии назвал место проведения встречи Путина и Байдена в Женеве

Ранее Путин заявлял, что намерен обсудить с президентом США двусторонние отношения, а также вопросы стратегической стабильности, урегулирования международных конфликтов в наиболее горячих точках, процессы разоружения, борьбу с терроризмом, пандемию коронавируса и вопросы экологического характера. В Белом доме заявляли, что рассматривают встречу Путина с Байденом не как поощрение, а как необходимую часть защиты национальных интересов.