В Белом доме рассказали о подготовке Байдена к встрече с Путиным
Президент США Джо Байден с командой готовится к своему первому зарубежному турне и саммитам с НАТО, G7 и президентом России Владимиром Путиным, заявила официальный представитель американской администрации Джен Псаки на брифинге.
«Он готовился пятьдесят лет, он был на мировой сцене, он знает определенное число этих лидеров, включая президента Путина, включая лидеров, которых он увидит на саммите НАТО и G7», — цитирует «РИА Новости» Псаки.
Во время своего зарубежного турне Байден встретится с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, посетит саммит G7, саммит США-НАТО в Брюсселе. А 16 июня в Женеве он встретится с Путиным.
Ранее Путин заявлял, что он намерен обсудить с президентом США двусторонние отношения, а также вопросы стратегической стабильности, урегулирования международных конфликтов в наиболее горячих точках, процессы разоружения, борьбу с терроризмом, пандемию коронавируса и вопросы экологического характера.
В Белом доме заявляли, что рассматривают встречу Путина с Байденом не как поощрение, а как необходимую часть защиты национальных интересов.