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В Белом доме рассказали о подготовке Байдена к встрече с Путиным

Ведомости

Президент США Джо Байден с командой готовится к своему первому зарубежному турне и саммитам с НАТО, G7 и президентом России Владимиром Путиным, заявила официальный представитель американской администрации Джен Псаки на брифинге.

«Он готовился пятьдесят лет, он был на мировой сцене, он знает определенное число этих лидеров, включая президента Путина, включая лидеров, которых он увидит на саммите НАТО и G7», — цитирует «РИА Новости» Псаки.

Во время своего зарубежного турне Байден встретится с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, посетит саммит G7, саммит США-НАТО в Брюсселе. А 16 июня в Женеве он встретится с Путиным.

Ранее Путин заявлял, что он намерен обсудить с президентом США двусторонние отношения, а также вопросы стратегической стабильности, урегулирования международных конфликтов в наиболее горячих точках, процессы разоружения, борьбу с терроризмом, пандемию коронавируса и вопросы экологического характера.

В Белом доме заявляли, что рассматривают встречу Путина с Байденом не как поощрение, а как необходимую часть защиты национальных интересов.

Ранее по теме: В Белом доме объяснили необходимость встречи Байдена с Путиным защитой интересов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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