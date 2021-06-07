В Белом доме объяснили необходимость встречи Байдена с Путиным защитой интересов
Белый дом рассматривает встречу президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена не как поощрение, а как необходимую для защиты национальных интересов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на советника американского лидера по национальной безопасности Джейка Салливана.
«Хотел бы повторить, что мы рассматриваем встречу с российским президентом не как поощрение, а как жизненно необходимую часть защиты американских интересов и ценностей. Джо Байден встречается с Владимиром Путиным не вопреки различиям между нашими странами, а благодаря им», — сказал Салливан в ходе брифинга.
По словам советника Байдена, прямой разговор лидеров двух стран является «лучшим способом понять, что намеревается и планирует делать Россия». Байдену важно рассказать Путину о своей позиции и услышать его позицию, добавил он.
«Ничто не заменит взаимодействие между лидерами, особенно в сложных отношениях, но с Путиным это еще более важно. У него очень персонализированный стиль принятия решений… Для президента Байдена важно лично встретиться с президентом Путиным, чтобы четко определить, где мы находимся, чтобы понять, где он находится, чтобы попытаться урегулировать разногласия и определить области, в которых мы можем работать в интересах Америки, чтобы добиться прогресса», — заявил Салливан.
Лидеры России и США встретятся в Женеве 16 июня. По словам Путина, он намерен обсудить с президентом США двусторонние отношения, а также вопросы стратегической стабильности, урегулирования международных конфликтов в наиболее горячих точках, процессы разоружения, борьбу с терроризмом, пандемию коронавируса и вопросы экологического характера, ранее отметил глава российского государства.