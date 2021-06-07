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В Белом доме объяснили необходимость встречи Байдена с Путиным защитой интересов

Ведомости

Белый дом рассматривает встречу президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена не как поощрение, а как необходимую для защиты национальных интересов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на советника американского лидера по национальной безопасности Джейка Салливана.

«Хотел бы повторить, что мы рассматриваем встречу с российским президентом не как поощрение, а как жизненно необходимую часть защиты американских интересов и ценностей. Джо Байден встречается с Владимиром Путиным не вопреки различиям между нашими странами, а благодаря им», — сказал Салливан в ходе брифинга.

По словам советника Байдена, прямой разговор лидеров двух стран является «лучшим способом понять, что намеревается и планирует делать Россия». Байдену важно рассказать Путину о своей позиции и услышать его позицию, добавил он.

«Ничто не заменит взаимодействие между лидерами, особенно в сложных отношениях, но с Путиным это еще более важно. У него очень персонализированный стиль принятия решений… Для президента Байдена важно лично встретиться с президентом Путиным, чтобы четко определить, где мы находимся, чтобы понять, где он находится, чтобы попытаться урегулировать разногласия и определить области, в которых мы можем работать в интересах Америки, чтобы добиться прогресса», — заявил Салливан.

Лидеры России и США встретятся в Женеве 16 июня. По словам Путина, он намерен обсудить с президентом США двусторонние отношения, а также вопросы стратегической стабильности, урегулирования международных конфликтов в наиболее горячих точках, процессы разоружения, борьбу с терроризмом, пандемию коронавируса и вопросы экологического характера, ранее отметил глава российского государства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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