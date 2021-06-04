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Путин назвал темы переговоров с Байденом

Ведомости

Президент России Владимир Путин намерен обсудить с президентом США Джо Байденом в ходе предстоящей встречи вопросы двусторонних отношений. Об этом российский лидер заявил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Мы будем обсуждать вопросы двусторонних отношений. Я исхожу из того, что мы должны попытаться найти пути урегулирования этих отношений — сегодня они находятся на чрезвычайно низком уровне, мы это все хорошо знаем», — сказал Путин.

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В ходе встречи с американским лидером также планируется обсудить вопросы стратегической стабильности, урегулирования международных конфликтов в наиболее горячих точках, процессы разоружения, борьбу с терроризмом, пандемию коронавируса, вопросы экологического характера. Это примерная повестка дня, отметил президент.

В ходе мероприятия один из журналистов отметил, что после встречи Путина с предыдущим американским президентом Дональдом Трампом США стали чаще вводить санкции против России. Российский лидер не смог ответить на вопрос, произойдет ли то же самое после его встречи с Байденом.

«Это вы у Байдена спросите, я не знаю. Мы никаких санкций не вводим, мы только там, где считаем возможным, чтобы себе не навредить и в ногу себе не стрелять, мы как-то отвечаем. Почему американские партнеры делают то, что они делают, до сих пор во многом остается загадкой», — подчеркнул Путин, выразив уверенность, что это, прежде всего, происходит под действием внутриполитических процессов в США, и что это «когда-то закончится».

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Фундаментальные интересы в сфере безопасности, стратегической стабильности и сокращения опасных для всего мира вооружений важнее, чем текущая внутриполитическая конъюнктура в Соединенных Штатах, резюмировал Путин.

Лидеры России и США встретятся в Женеве 16 июня. Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не ждет прорывов и исторических решений от саммита Путина и Байдена.

Ранее по теме: Песков оценил отказ пустить привитых «Спутником V» журналистов на саммит в Женеве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных