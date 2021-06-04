Путин назвал темы переговоров с Байденом

«Это вы у Байдена спросите, я не знаю. Мы никаких санкций не вводим, мы только там, где считаем возможным, чтобы себе не навредить и в ногу себе не стрелять, мы как-то отвечаем. Почему американские партнеры делают то, что они делают, до сих пор во многом остается загадкой», — подчеркнул Путин, выразив уверенность, что это, прежде всего, происходит под действием внутриполитических процессов в США, и что это «когда-то закончится».