Песков оценил отказ пустить привитых «Спутником V» журналистов на саммит в Женеве
Решение швейцарских властей не выдавать аккредитацию журналистам, привитым «Спутником V», на саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена не повлияет не проведение мероприятия. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.
По словам Пескова, это не повлияет на намерение Москвы провести встречу в Женеве, в настоящее время другая площадка для проведения переговоров не рассматривается.
Ранее сегодня МИД Швейцарии назвал условия аккредитации представителей СМИ на саммит Путина и Байдена, который должен состоятся 16 июня в Женеве. Так, для получения аккредитации журналистам необходимо предоставить один из следующих документов: доказательство полной вакцинации от COVID-19, отрицательный ПЦР-тест, проведенный не менее чем за 72 часа до аккредитации, отрицательный результат теста на антиген, сделанный не менее чем за 48 часов до аккредитации, либо справку о том, что журналист переболел и вылечился от COVID-19
При этом позже в ведомстве уточнили, что на саммите признается вакцинация только препаратами, одобренными Евросоюзом или Швейцарией. Российская «Спутник V» в их число не входит.
Кремль и Белый дом 25 мая подтвердили встречу Путина и Байдена, провести которую последний предложил 13 апреля. В Москве ранее сообщили, что главы государств обсудят перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, а также проблематику стратегической стабильности и актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов.