Песков оценил отказ пустить привитых «Спутником V» журналистов на саммит в Женеве

Ранее сегодня МИД Швейцарии назвал условия аккредитации представителей СМИ на саммит Путина и Байдена, который должен состоятся 16 июня в Женеве. Так, для получения аккредитации журналистам необходимо предоставить один из следующих документов: доказательство полной вакцинации от COVID-19, отрицательный ПЦР-тест, проведенный не менее чем за 72 часа до аккредитации, отрицательный результат теста на антиген, сделанный не менее чем за 48 часов до аккредитации, либо справку о том, что журналист переболел и вылечился от COVID-19