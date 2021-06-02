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Швейцария назвала условия аккредитации СМИ на саммит Путина и Байдена

Ведомости

На встречу президентов Росси Владимира Путина и США Джо Байдена в Женеве 16 июня аккредитуют тех журналистов, которые вакцинировались от коронавируса, в противном случае они должны предоставить отрицательные тесты или документ о том, что они переболели. Об этом сообщила пресс-служба швейцарского МИД.

В сообщении говорится, что для получения аккредитации представителям СМИ необходимо предоставить один из следующих документов: доказательство полной вакцинации от COVID-19, отрицательный ПЦР-тест, проведенный не менее чем за 72 часа до аккредитации, отрицательный результат теста на антиген, сделанный не менее чем за 48 часов до аккредитации, либо справку о том, что журналист переболел и вылечился от COVID-19

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«В противном случае им придется пройти экспресс-тест», — сообщили в пресс-службе. Пожде представитель МИД Швейцарии уточнил агентству «РИА Новости», что на саммите признается вакцинация только препаратами, одобренными Евросоюзом или Швейцарией. Российская «Спутник V» в их число не входит.

Подача заявок на аккредитацию завершится 11 июня.

Кремль и Белый дом 25 мая подтвердили встречу Путина и Байдена, провести которую последний предложил 13 апреля. В итоге встречу решено провести 16 июня в швейцарской Женеве. В Москве ранее сообщили, что главы государств обсудят перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, а также проблематику стратегической стабильности и актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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