В России зарегистрировано более 30 тыс. самозанятых детей

Глава ФНС отметил, что 39% самозанятых в России — женщины, а остальные — мужчины. Первые в основном делают маникюр и педикюр, а также работают нянями, стилистами, кондитерами, грумерами, бухгалтерами, модельерами, дизайнерами и репетиторами. Мужчины, в свою очередь, обычно занимаются ремонтом автомобилей, сантехники и бытовой техники, эвакуацией, буксировкой и техобслуживанием, а также работают грузчиками и электриками.