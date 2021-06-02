В России зарегистрировано более 30 тыс. самозанятых детей
Более 30 000 несовершеннолетних в возрасте до 17 лет зарегистрированы в России как самозанятые, сообщил в ходе одной из сессий Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ — 2021) руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров.
«У нас детей до 17 лет уже больше 30 000 самозанятых. Причем больше всего в Магаданской области. Там у нас молодёжь самая активная», — сказал он.
Егоров также рассказал, что возраст самого пожилого самозанятого в России составляет 96 лет. В целом более 79 000 человек старше 60 лет зарегистрированы в таком статусе.
Глава ФНС отметил, что 39% самозанятых в России — женщины, а остальные — мужчины. Первые в основном делают маникюр и педикюр, а также работают нянями, стилистами, кондитерами, грумерами, бухгалтерами, модельерами, дизайнерами и репетиторами. Мужчины, в свою очередь, обычно занимаются ремонтом автомобилей, сантехники и бытовой техники, эвакуацией, буксировкой и техобслуживанием, а также работают грузчиками и электриками.
«Поэтому профессии у нас пока очень четко гендерно разделены», — резюмировал Егоров.
В целом, по его словам, в России как самозанятые зарегистрированы 2,4 млн человек. Они заработали свыше 430 млрд руб. и направили в бюджет налоги на 12 млрд руб.