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В России зарегистрировано более 30 тыс. самозанятых детей

Ведомости

Более 30 000 несовершеннолетних в возрасте до 17 лет зарегистрированы в России как самозанятые, сообщил в ходе одной из сессий Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ — 2021) руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров.

«У нас детей до 17 лет уже больше 30 000 самозанятых. Причем больше всего в Магаданской области. Там у нас молодёжь самая активная», — сказал он.

Егоров также рассказал, что возраст самого пожилого самозанятого в России составляет 96 лет. В целом более 79 000 человек старше 60 лет зарегистрированы в таком статусе.

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Глава ФНС отметил, что 39% самозанятых в России — женщины, а остальные — мужчины. Первые в основном делают маникюр и педикюр, а также работают нянями, стилистами, кондитерами, грумерами, бухгалтерами, модельерами, дизайнерами и репетиторами. Мужчины, в свою очередь, обычно занимаются ремонтом автомобилей, сантехники и бытовой техники, эвакуацией, буксировкой и техобслуживанием, а также работают грузчиками и электриками.

«Поэтому профессии у нас пока очень четко гендерно разделены», — резюмировал Егоров.

В целом, по его словам, в России как самозанятые зарегистрированы 2,4 млн человек. Они заработали свыше 430 млрд руб. и направили в бюджет налоги на 12 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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