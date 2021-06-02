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«Сбер» оценил популярность гаджетов для здоровья в России

Ведомости

Примерно каждый пятый россиянин на данный момент использует гаджет для отслеживания состояния своего физического и эмоционального здоровья, сообщил в ходе пресс-брифинга на ПМЭФ-2021 старший вице-президент Сбербанка Владислав Крейнин.

«По нашим опросам, примерно 15-20% россиян используют гаджеты для трекинга своего состояния здоровья», — сказал он.

Тем не менее данный показатель меньше, чем в США. В этой стране подобные гаджеты используют 54% жителей, уточнил Крейнин.

В то же время, по его словам, большинство россиян положительно воспринимают идею использования девайсов для здоровья. В ходе опроса так ответили 73% респондентов.

Крейнин также указал на увеличение популярности телемедицины на фоне пандемии. Так, если данный рынок ранее рос на 30-40% в годовом выражении, то в пандемию — на 200-300%. Во многом доверие к телемедицине «Сбера» было сформировано бесплатной «горячей линией», которую тот запустил для консультаций по вопросам коронавируса, пояснил Крейнин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных