«Сбер» оценил популярность гаджетов для здоровья в России
Примерно каждый пятый россиянин на данный момент использует гаджет для отслеживания состояния своего физического и эмоционального здоровья, сообщил в ходе пресс-брифинга на ПМЭФ-2021 старший вице-президент Сбербанка Владислав Крейнин.
«По нашим опросам, примерно 15-20% россиян используют гаджеты для трекинга своего состояния здоровья», — сказал он.
Тем не менее данный показатель меньше, чем в США. В этой стране подобные гаджеты используют 54% жителей, уточнил Крейнин.
В то же время, по его словам, большинство россиян положительно воспринимают идею использования девайсов для здоровья. В ходе опроса так ответили 73% респондентов.
Крейнин также указал на увеличение популярности телемедицины на фоне пандемии. Так, если данный рынок ранее рос на 30-40% в годовом выражении, то в пандемию — на 200-300%. Во многом доверие к телемедицине «Сбера» было сформировано бесплатной «горячей линией», которую тот запустил для консультаций по вопросам коронавируса, пояснил Крейнин.