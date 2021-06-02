«Сбер» оценил популярность гаджетов для здоровья в России

Крейнин также указал на увеличение популярности телемедицины на фоне пандемии. Так, если данный рынок ранее рос на 30-40% в годовом выражении, то в пандемию — на 200-300%. Во многом доверие к телемедицине «Сбера» было сформировано бесплатной «горячей линией», которую тот запустил для консультаций по вопросам коронавируса, пояснил Крейнин.