Песков оценил шансы согласовать заявление по встрече Путина и Байдена

«Пока преждевременно об этом говорить. Пока нет никаких согласованных документов», — сказал Песков. Он отметил, что в целом относительно возможности принятия такого документа в Кремле «мы сильно сомневаемся в этом». До этого Песков призывал воздержаться от завышенных ожиданий в связи со встречей Путина и Байдена, так как предыдущий опыт нормализации отношений, предпринятый в 2010-е гг., оказался непродуктивным. Глава МИД России Сергей Лавров также отметил, что Москва не ждет от встречи «прорывов» в отношениях двух стран.