Песков оценил шансы согласовать заявление по встрече Путина и Байдена
О принятии итогового заявления по итогам встречи президента России Владимира Путина с президентом США Джо Байденом говорить рано, Кремль в целом сомневается в принятии такого документа. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Пока преждевременно об этом говорить. Пока нет никаких согласованных документов», — сказал Песков. Он отметил, что в целом относительно возможности принятия такого документа в Кремле «мы сильно сомневаемся в этом». До этого Песков призывал воздержаться от завышенных ожиданий в связи со встречей Путина и Байдена, так как предыдущий опыт нормализации отношений, предпринятый в 2010-е гг., оказался непродуктивным. Глава МИД России Сергей Лавров также отметил, что Москва не ждет от встречи «прорывов» в отношениях двух стран.
Накануне заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что в Байден рассчитывает благодаря встрече с Путиным четко изложить позицию американской стороны и понять, в каком направлении намерена двигаться Россия, а также есть ли у сторон точки для взаимодействия. Жар-Пьер подчеркнула, что Вашингтон не считает этот саммит «подарком» Москве и продолжит отстаивать свои интересы.
Кремль и Белый дом 25 мая подтвердили встречу Путина и Байдена, провести которую последний предложил 13 апреля. В итоге встречу решено провести 16 июня в швейцарской Женеве. В Москве ранее сообщили, что главы государств обсудят перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, а также проблематику стратегической стабильности и актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов.