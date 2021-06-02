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Песков оценил шансы согласовать заявление по встрече Путина и Байдена

Ведомости

О принятии итогового заявления по итогам встречи президента России Владимира Путина с президентом США Джо Байденом говорить рано, Кремль в целом сомневается в принятии такого документа. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Пока преждевременно об этом говорить. Пока нет никаких согласованных документов», — сказал Песков. Он отметил, что в целом относительно возможности принятия такого документа в Кремле «мы сильно сомневаемся в этом». До этого Песков призывал воздержаться от завышенных ожиданий в связи со встречей Путина и Байдена, так как предыдущий опыт нормализации отношений, предпринятый в 2010-е гг., оказался непродуктивным. Глава МИД России Сергей Лавров также отметил, что Москва не ждет от встречи «прорывов» в отношениях двух стран.

Накануне заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что в Байден рассчитывает благодаря встрече с Путиным  четко изложить позицию американской стороны и понять, в каком направлении намерена двигаться Россия, а также есть ли у сторон точки для взаимодействия. Жар-Пьер подчеркнула, что Вашингтон не считает этот саммит «подарком» Москве и продолжит отстаивать свои интересы.

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Кремль и Белый дом 25 мая подтвердили встречу Путина и Байдена, провести которую последний предложил 13 апреля. В итоге встречу решено провести 16 июня в швейцарской Женеве. В Москве ранее сообщили, что главы государств обсудят перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, а также проблематику стратегической стабильности и актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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