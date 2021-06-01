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В Белом доме назвали цель встречи Байдена с Путиным

Ведомости

Президент США Джо Байден заинтересован в проведении встречи с президентом России Владимиром Путиным, потому что это позволит четко изложить позицию американской стороны и понять, в каком направлении намерена двигаться Россия и есть ли у сторон точки для взаимодействия. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Это самый эффективный способ понять, в чем заключаются планы и намерения России. Нет замены взаимодействию напрямую между лидерами, особенно в сложных отношениях. Потому важно, чтобы президент Байден сел с президентом Путиным лицом к лицу, дабы ясно дать понять, каковы наши позиции, дабы понять, каковы его позиции, дабы постараться сгладить противоречия и выявить сферы, в которых мы можем добиться прогресса», — сказала Жан-Пьер (цитата по ТАСС).

Она добавила, что Вашингтон не считают данную встречу «подарком» для Москвы, в ходе нее американская сторона продолжит отстаивать свои интересы.

Ранее сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона не ждет прорывов и исторических решений в результате саммита с участием Путина и Байдена. «Мы не строим иллюзий, и мы не пытаемся создавать впечатление, что будут какие-то прорывы, какие-то исторические судьбоносные решения. Но сам факт разговора двух ведущих ядерных держав на уровне первых лиц, конечно же, это важно, это нужно всячески поддерживать», — сказал Лавров.

Кремль и Белый дом 25 мая подтвердили встречу Путина и Байдена, провести которую последний предложил 13 апреля. Она состоится 16 июня в швейцарской Женеве. В Москве ранее сообщили, что главы государств обсудят перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, а также проблематику стратегической стабильности и актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов. 

Ранее по теме: Швейцария может закрыть воздушное пространство во время встречи Путина и Байдена

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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