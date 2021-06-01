В Белом доме назвали цель встречи Байдена с Путиным

Ранее сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона не ждет прорывов и исторических решений в результате саммита с участием Путина и Байдена. «Мы не строим иллюзий, и мы не пытаемся создавать впечатление, что будут какие-то прорывы, какие-то исторические судьбоносные решения. Но сам факт разговора двух ведущих ядерных держав на уровне первых лиц, конечно же, это важно, это нужно всячески поддерживать», — сказал Лавров.