В Белом доме назвали цель встречи Байдена с Путиным
Президент США Джо Байден заинтересован в проведении встречи с президентом России Владимиром Путиным, потому что это позволит четко изложить позицию американской стороны и понять, в каком направлении намерена двигаться Россия и есть ли у сторон точки для взаимодействия. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Это самый эффективный способ понять, в чем заключаются планы и намерения России. Нет замены взаимодействию напрямую между лидерами, особенно в сложных отношениях. Потому важно, чтобы президент Байден сел с президентом Путиным лицом к лицу, дабы ясно дать понять, каковы наши позиции, дабы понять, каковы его позиции, дабы постараться сгладить противоречия и выявить сферы, в которых мы можем добиться прогресса», — сказала Жан-Пьер (цитата по ТАСС).
Она добавила, что Вашингтон не считают данную встречу «подарком» для Москвы, в ходе нее американская сторона продолжит отстаивать свои интересы.
Ранее сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона не ждет прорывов и исторических решений в результате саммита с участием Путина и Байдена. «Мы не строим иллюзий, и мы не пытаемся создавать впечатление, что будут какие-то прорывы, какие-то исторические судьбоносные решения. Но сам факт разговора двух ведущих ядерных держав на уровне первых лиц, конечно же, это важно, это нужно всячески поддерживать», — сказал Лавров.
Кремль и Белый дом 25 мая подтвердили встречу Путина и Байдена, провести которую последний предложил 13 апреля. Она состоится 16 июня в швейцарской Женеве. В Москве ранее сообщили, что главы государств обсудят перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, а также проблематику стратегической стабильности и актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов.