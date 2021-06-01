Швейцария может закрыть воздушное пространство во время встречи Путина и Байдена
Воздушное пространство над Женевой могут закрыть для гражданских самолетов во время встречи президента России Владимира Путина с президентом США Джо Байденом 16 июня, заявил официальный представитель Минобороны Швейцарии Лоренц Фришкнехт.
«Возможные меры включают наблюдение за воздушным пространством, развертывание боевых самолетов и наземных средств ПВО, а также ограничение на использование воздушного пространства для гражданской авиации», — сказал Фришкнехт (цитата по «РИА Новости»). Он отметил, что пока точно говорить о мерах, которые будут приняты в связи с саммитом, нельзя.
Кремль и Белый дом 25 мая подтвердили встречу Путина и Байдена, провести которую последний предложил 13 апреля. Она состоится 16 июня в швейцарской Женеве. В Москве ранее сообщили, что главы государств обсудят перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, а также проблематику стратегической стабильности и актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов.
В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не предаваться чрезмерным ожиданиям от встречи, так как «опыт перезагрузки отношений у нас не самый лучший». Песков имел в виду попытку российско-американского сближения, предпринятую при президентах Дмитрии Медведеве и Бараке Обаме.