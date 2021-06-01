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Швейцария может закрыть воздушное пространство во время встречи Путина и Байдена

Ведомости

Воздушное пространство над Женевой могут закрыть для гражданских самолетов во время встречи президента России Владимира Путина с президентом США Джо Байденом 16 июня, заявил официальный представитель Минобороны Швейцарии Лоренц Фришкнехт.

«Возможные меры включают наблюдение за воздушным пространством, развертывание боевых самолетов и наземных средств ПВО, а также ограничение на использование воздушного пространства для гражданской авиации», — сказал Фришкнехт (цитата по «РИА Новости»). Он отметил, что пока точно говорить о мерах, которые будут приняты в связи с саммитом, нельзя.

Кремль и Белый дом 25 мая подтвердили встречу Путина и Байдена, провести которую последний предложил 13 апреля. Она состоится 16 июня в швейцарской Женеве. В Москве ранее сообщили, что главы государств обсудят перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, а также проблематику стратегической стабильности и актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов. 

В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не предаваться чрезмерным ожиданиям от встречи, так как «опыт перезагрузки отношений у нас не самый лучший». Песков имел в виду попытку российско-американского сближения, предпринятую при президентах Дмитрии Медведеве и Бараке Обаме.

Ранее по теме: Кремль назвал дату и место встречи Путина и Байдена

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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