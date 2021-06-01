Швейцария может закрыть воздушное пространство во время встречи Путина и Байдена

«Возможные меры включают наблюдение за воздушным пространством, развертывание боевых самолетов и наземных средств ПВО, а также ограничение на использование воздушного пространства для гражданской авиации», — сказал Фришкнехт (цитата по «РИА Новости»). Он отметил, что пока точно говорить о мерах, которые будут приняты в связи с саммитом, нельзя.