Кремль назвал дату и место встречи Путина и Байдена

Кремль назвал дату и место встречи Путина и БайденаОна состоится 16 июня в Женеве
Президент России Владимир Путин встретится с президентом США Джо Байденом 16 июня в Женеве, сообщает пресс-служба Кремля.
«В соответствии с достигнутой договорённостью Президент Российской Федерации Владимир Путин проведёт 16 июня в Женеве переговоры с Президентом Соединённых Штатов Америки Джозефом Байденом», — говорится в сообщении.
Согласно сообщению Кремля, одной из тем для обсуждения может стать проблематика стратегической стабильности.
«Имеется в виду обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов», — добавили в Кремле.
Проведение встречи 16 июня в Женеве подтвердила и пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. «Лидеры обсудят весь спектр актуальных вопросов, поскольку мы стремимся восстановить предсказуемость и стабильность американо-российских отношений», — отметила она.
13 апреля в ходе телефонного разговора Байден предложил Путину обсудить весь спектр российско-американских отношений на саммите, который можно организовать в третьей стране в ближайшие месяцы. Вскоре он подписал указ о введении новых санкций против России, вследствие чего Песков сказал, что враждебные шаги со стороны Вашингтона мешают Москве анализировать предложение о встрече. По его словам, США на словах предлагают говорить о взаимодействии во всех областях, которые интересны двум странам, однако одновременно или вскоре после этого проявляют враждебные шаги по отношению к России. 22 мая США ввели санкции против российских компаний и судов из-за «Северного потока — 2».
Ранее Байден, общаясь с журналистами в Белом доме, заявил о желании обсудить с Путиным разработку международных стандартов по кибербезопасности. Госсекретарь США Энтони Блинкен говорил, что Байден хотел бы обсудить с Путиным стабилизацию двусторонних отношений. Советник американского лидера Джейк Салливан сообщал, что президенты могут обсудить также ситуацию на Украине.