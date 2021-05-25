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Кремль назвал дату и место встречи Путина и Байдена

Она состоится 16 июня в Женеве
Владислав Пузырев
Alexander Zemlianichenko / AP Photo

Президент России Владимир Путин встретится с президентом США Джо Байденом 16 июня в Женеве, сообщает пресс-служба Кремля.

«В соответствии с достигнутой договорённостью Президент Российской Федерации Владимир Путин проведёт 16 июня в Женеве переговоры с Президентом Соединённых Штатов Америки Джозефом Байденом», — говорится в сообщении.

Согласно сообщению Кремля, одной из тем для обсуждения может стать проблематика стратегической стабильности.

«Имеется в виду обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов», — добавили в Кремле.

Проведение встречи 16 июня в Женеве подтвердила и пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. «Лидеры обсудят весь спектр актуальных вопросов, поскольку мы стремимся восстановить предсказуемость и стабильность американо-российских отношений», — отметила она.

13 апреля в ходе телефонного разговора Байден предложил Путину обсудить весь спектр российско-американских отношений на саммите, который можно организовать в третьей стране в ближайшие месяцы. Вскоре он подписал указ о введении новых санкций против России, вследствие чего Песков сказал, что враждебные шаги со стороны Вашингтона мешают Москве анализировать предложение о встрече. По его словам, США на словах предлагают говорить о взаимодействии во всех областях, которые интересны двум странам, однако одновременно или вскоре после этого проявляют враждебные шаги по отношению к России. 22 мая США ввели санкции против российских компаний и судов из-за «Северного потока — 2».

Ранее Байден, общаясь с журналистами в Белом доме, заявил о желании обсудить с Путиным разработку международных стандартов по кибербезопасности. Госсекретарь США Энтони Блинкен говорил, что Байден хотел бы обсудить с Путиным стабилизацию двусторонних отношений. Советник американского лидера Джейк Салливан сообщал, что президенты могут обсудить также ситуацию на Украине.

Ранее по теме: Лавров пошутил в ответ на вопрос о встрече Путина и Байдена
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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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