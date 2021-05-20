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Лавров пошутил в ответ на вопрос о встрече Путина и Байдена

Ведомости

Россия не таможня, чтобы «давать добро» на проведение саммита с участием президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на соответствующий вопрос журналиста. 

«Мы не таможня, чтобы "давать добро"», — сказал Лавров, отвечая на вопрос том, дала ли Россия «добро» на проведение саммита. Выход министра к прессе состоялся по итогам переговоров с Госсекретарем США Энтони Блинкеном. Встреча прошла по итогам телефонного разговора Путина и Байдена в апреле. «Надеюсь, они определят дальнейшие пути общих усилий по исправлению явно нездоровой ситуации в двусторонних отношениях», — резюмировал Лавров.

7 марта Байден в интервью телеканалу ABC заявил, что Путин ответит за свое влияние на американские выборы, если это окончательно подтвердится. В ходе интервью журналист ABC Джордж Стефанопулос также спросил его: «Вы знаете [лично] Владимира Путина, считаете ли вы его убийцей?» На что Байден ответил: «М-м-м, хм-м-м, да». 

Позже Путин предложил американскому президенту провести дискуссию в прямом эфире. 13 апреля в ходе телефонного разговора Байден предложил Путину обсудить весь спектр российско-американских отношений на саммите, который можно организовать в третьей стране в ближайшие месяцы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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