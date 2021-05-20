Лавров пошутил в ответ на вопрос о встрече Путина и Байдена

«Мы не таможня, чтобы "давать добро"», — сказал Лавров, отвечая на вопрос том, дала ли Россия «добро» на проведение саммита. Выход министра к прессе состоялся по итогам переговоров с Госсекретарем США Энтони Блинкеном. Встреча прошла по итогам телефонного разговора Путина и Байдена в апреле. «Надеюсь, они определят дальнейшие пути общих усилий по исправлению явно нездоровой ситуации в двусторонних отношениях», — резюмировал Лавров.