Лавров пошутил в ответ на вопрос о встрече Путина и Байдена
Россия не таможня, чтобы «давать добро» на проведение саммита с участием президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.
«Мы не таможня, чтобы "давать добро"», — сказал Лавров, отвечая на вопрос том, дала ли Россия «добро» на проведение саммита. Выход министра к прессе состоялся по итогам переговоров с Госсекретарем США Энтони Блинкеном. Встреча прошла по итогам телефонного разговора Путина и Байдена в апреле. «Надеюсь, они определят дальнейшие пути общих усилий по исправлению явно нездоровой ситуации в двусторонних отношениях», — резюмировал Лавров.
7 марта Байден в интервью телеканалу ABC заявил, что Путин ответит за свое влияние на американские выборы, если это окончательно подтвердится. В ходе интервью журналист ABC Джордж Стефанопулос также спросил его: «Вы знаете [лично] Владимира Путина, считаете ли вы его убийцей?» На что Байден ответил: «М-м-м, хм-м-м, да».
Позже Путин предложил американскому президенту провести дискуссию в прямом эфире. 13 апреля в ходе телефонного разговора Байден предложил Путину обсудить весь спектр российско-американских отношений на саммите, который можно организовать в третьей стране в ближайшие месяцы.