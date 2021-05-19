Песков назвал слова Байдена в адрес Путина «не главным» в повестке двух стран

13 апреля в ходе телефонного разговора Байден предложил Путину обсудить весь спектр российско-американских отношений на саммите, который можно организовать в третьей стране в ближайшие месяцы. Песков сообщил, что встреча может состояться летом, однако конкретная дата пока не известна. Вскоре после этого американский лидер подписал указ о введении новых санкций против России, вследствие чего Песков сказал, что враждебные шаги со стороны Вашингтона мешают Москве анализировать предложение Байдена провести встречу с Путиным. По его словам, США на словах предлагают говорить о взаимодействии во всех областях, которые интересны двум странам, однако одновременно или вскоре после этого проявляют враждебные шаги по отношению к России.