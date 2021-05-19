Песков назвал слова Байдена в адрес Путина «не главным» в повестке двух стран
Негативные высказывания президента США Джо Байдена в адрес президента России Владимира Путина не являются главным в преддверии переговоров двух лидеров, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, слова которого передает ТАСС.
«Вы знаете, этот инцидент — это не главное, речь, конечно, идет о стратстабильности, это волнует весь мир, касается всего мира. И наши двусторонние отношения. Вот это главные темы, которые на повестке дня», — сказал он журналистам в ответ на вопрос, готов ли российский президент забыть об обвинениях Байдена и возможно ли обсуждение данных высказываний.
7 марта президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC заявил, что президент России Владимир Путин ответит за свое влияние на американские выборы, если это окончательно подтвердится. В ходе интервью журналист ABC Джордж Стефанопулос также спросил его: «Вы знаете [лично] Владимира Путина, считаете ли вы его убийцей?» На что Байден ответил: «М-м-м, хм-м-м, да».
18 марта в ходе встречи с общественниками Крыма президент России пожелал Байдену здоровья и вспомнил детскую присказку: «Кто как обзывается, тот сам так называется». Позже российский лидер предложил американскому президенту провести дискуссию в прямом эфире.
13 апреля в ходе телефонного разговора Байден предложил Путину обсудить весь спектр российско-американских отношений на саммите, который можно организовать в третьей стране в ближайшие месяцы. Песков сообщил, что встреча может состояться летом, однако конкретная дата пока не известна. Вскоре после этого американский лидер подписал указ о введении новых санкций против России, вследствие чего Песков сказал, что враждебные шаги со стороны Вашингтона мешают Москве анализировать предложение Байдена провести встречу с Путиным. По его словам, США на словах предлагают говорить о взаимодействии во всех областях, которые интересны двум странам, однако одновременно или вскоре после этого проявляют враждебные шаги по отношению к России.