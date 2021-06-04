Греф заявил о невысоких ожиданиях от встречи Путина и Байдена

«Я не могу сказать, что у меня высокие ожидания. Я боюсь обмануться. Мы очень сильно много ожидали от хельсинской встречи — получилось наоборот. Поэтому лучше, может быть, пониже ожидания. Будет что-то хорошее — будем считать, что это бонус», — сказал он.