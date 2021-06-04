Греф заявил о невысоких ожиданиях от встречи Путина и Байдена
Президент — председатель правления Сбербанка Герман Греф назвал невысокими свои ожидания от встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена 16 июня. Об этом он сказал журналистам в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021).
«Я не могу сказать, что у меня высокие ожидания. Я боюсь обмануться. Мы очень сильно много ожидали от хельсинской встречи — получилось наоборот. Поэтому лучше, может быть, пониже ожидания. Будет что-то хорошее — будем считать, что это бонус», — сказал он.
Кремль и Белый дом 25 мая подтвердили встречу Путина и Байдена, провести которую последний изначально предложил 13 апреля. В итоге встречу назначили на 16 июня. Она состоится в швейцарской Женеве.
В Москве ранее сообщили, что главы государств обсудят перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, а также проблематику стратегической стабильности и актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов.