Песков: Россия и Китай не проводят ядерных испытаний
Ни Россия, ни Китай не проводят испытаний ядерного оружия. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
«Мы точно знаем, что ни Россия, ни Китай не занимаются испытанием ядерного оружия», – сказал он.
Песков добавил, что встает вопрос, означает ли решение президента США о возобновлении собственных ядерных испытаний, что Вашингтон выйдет из обязательств по всеобъемлющему запрету ядерных испытаний, и действительно ли они намерены произвести эти ядерные испытания.
Представитель Кремля напомнил, что президент РФ Владимир Путин не поручил возобновить испытания ядерного оружия, а разобраться в целесообразности их проведения.
5 ноября министр обороны Андрей Белоусов на заседании с членами Совбеза призвал начать подготовку к испытаниям ядерного оружия. С этим согласился начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов. В ответ Путин поручил собрать дополнительную информацию относительно планов США по ядерным испытаниям.
5 ноября США провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Согласно сообщению американской армии, испытания подтвердили «надежность и точность» системы. Ракета в ходе испытаний была без ядерной боеголовки.