Песков: Россия и Китай не проводят ядерных испытаний

Песков добавил, что встает вопрос, означает ли решение президента США о возобновлении собственных ядерных испытаний, что Вашингтон выйдет из обязательств по всеобъемлющему запрету ядерных испытаний, и действительно ли они намерены произвести эти ядерные испытания.