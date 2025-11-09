Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Песков: Россия и Китай не проводят ядерных испытаний

Ведомости

Ни Россия, ни Китай не проводят испытаний ядерного оружия. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Мы точно знаем, что ни Россия, ни Китай не занимаются испытанием ядерного оружия», – сказал он.

Песков добавил, что встает вопрос, означает ли решение президента США о возобновлении собственных ядерных испытаний, что Вашингтон выйдет из обязательств по всеобъемлющему запрету ядерных испытаний, и действительно ли они намерены произвести эти ядерные испытания.

Ядерный приоритет: как Совбез обсудил возобновление испытаний

Политика / Армия и спецслужбы

Представитель Кремля напомнил, что президент РФ Владимир Путин не поручил возобновить испытания ядерного оружия, а разобраться в целесообразности их проведения.

5 ноября министр обороны Андрей Белоусов на заседании с членами Совбеза призвал начать подготовку к испытаниям ядерного оружия. С этим согласился начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов. В ответ Путин поручил собрать дополнительную информацию относительно планов США по ядерным испытаниям. 

5 ноября США провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Согласно сообщению американской армии, испытания подтвердили «надежность и точность» системы. Ракета в ходе испытаний была без ядерной боеголовки.