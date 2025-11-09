Эрдоган заявил о блокировке коридоров для доставки гумпомощи сектору Газа
Израиль намеренно блокирует коридоры для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа, Анкара разрабатывает планы по решению этой проблемы, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«Коридоры для доставки гуманитарной помощи намеренно блокируются [Израилем] <...> Ежедневно должны были въезжать 600 грузовиков с гуманитарной помощью, но даже это обещание не выполняется», – сказал Эрдоган журналистам (цитата по Milliyet).
Турция продолжает оказывать Газе помощь и остро реагирует на проблему, добавил он. По словам главы государства, в Эль-Ариш в Египте из республики прибыло 17-е судно с помощью, но ее доставке препятствует блокировка гуманитарных коридоров. Сейчас власти Турции разрабатывают с союзниками планы по решению проблемы, добавил Эрдоган. В сектор Газа Анкара поставляет продовольствие, лекарства, медицинское оборудование, одежду и средства гигиены, эта работа продолжится, пообещал турецкий лидер.
Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) в октябре заявила, что объемы поставок продовольствия в сектор Газа увеличились. Это произошло после заключения соглашения о прекращении огня между Израилем и палестинской группировкой «Хамас». Однако поставки все еще далеки от необходимых 2000 т в сутки, сообщила представитель ВПП Абир Этефа.