Эрдоган заявил о блокировке коридоров для доставки гумпомощи сектору Газа

Турция продолжает оказывать Газе помощь и остро реагирует на проблему, добавил он. По словам главы государства, в Эль-Ариш в Египте из республики прибыло 17-е судно с помощью, но ее доставке препятствует блокировка гуманитарных коридоров. Сейчас власти Турции разрабатывают с союзниками планы по решению проблемы, добавил Эрдоган. В сектор Газа Анкара поставляет продовольствие, лекарства, медицинское оборудование, одежду и средства гигиены, эта работа продолжится, пообещал турецкий лидер.