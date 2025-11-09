Президент Колумбии предостерег Трампа легендой о кондоре и беркуте
Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что его страна даст отпор США в случае вмешательства во внутренние дела. Он выступил с предупреждением, используя метафору из легенды о нападении беркута на кондора и пробуждении ягуара.
«Предок-ягуар пробудится, если беркут осмелится напасть на кондора», – сказал он.
Глава Колумбии предупредил президента США Дональда Трампа и госсекретаря Марко Рубио: «Будьте осторожны, вы пересекаете Карибское море Освободителей. Будьте осторожны, вы вмешиваетесь в дела родины Боливара».
19 октября Трамп обвинил Колумбию в незаконном обороте наркотиков. Тогда же он заявил об остановке всех платежей или субсидий Колумбии со стороны Вашингтона. «Лидером» незаконного оборота наркотиков, по версии Трампа, является президент страны Петро.
Позже Трамп ввел санкции против Колумбии. На фоне этого европейские лидеры решили не участвовать в саммите ЕС – CELAC в колумбийском городе Санта-Марта, сообщала Financial Times.