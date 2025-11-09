Орбан договорился с Трампом о «финансовом щите» США для Венгрии
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что достиг соглашения с президентом США Дональдом Трампом о «финансовом щите», который будет действовать в случае совершения внешней атаки на Венгрию. Об этом Орбан сообщил журналистам по пути из Вашингтона в Будапешт.
«Это очень важно, чтобы в случае спекулятивной или политически мотивированной атаки на Венгрию мы могли рассчитывать на американский финансовый щит», – сказал он (цитата по M1).
Орбан добавил, что с помощью американской помощи Венгрия сможет отразить атаку, при этом неважно, повлияет ли эта атака на «обменный курс, долговой или кредитный рейтинг» республики.
7 ноября в Белом доме прошли переговоры Трампа и Орбана. По итогам встречи стороны подписали меморандум о намерениях и договорились начать переговоры о расширении сотрудничества в гражданской ядерной сфере, включая малые модульные реакторы (SMR) и обращение с отработанным топливом. Орбан сообщил, что поставки российских энергоносителей в страну по трубопроводам «Турецкий поток» и «Дружба» полностью освобождены от санкций США. Венгерский премьер также объявил о снятии санкции США в отношении проекта АЭС «Пакш-2».