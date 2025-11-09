Орбан договорился с Трампом о «финансовом щите» США для Венгрии

7 ноября в Белом доме прошли переговоры Трампа и Орбана. По итогам встречи стороны подписали меморандум о намерениях и договорились начать переговоры о расширении сотрудничества в гражданской ядерной сфере, включая малые модульные реакторы (SMR) и обращение с отработанным топливом. Орбан сообщил, что поставки российских энергоносителей в страну по трубопроводам «Турецкий поток» и «Дружба» полностью освобождены от санкций США. Венгерский премьер также объявил о снятии санкции США в отношении проекта АЭС «Пакш-2».