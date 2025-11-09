В Бельгии подтвердили развертывание британских подразделений для борьбы с БПЛА
Великобритания будет помогать Бельгии бороться с беспилотниками, получение средств борьбы с дронами подтвердил в X министр обороны Бельгии Тео Франкен.
«Признателен британским друзьям за их быструю поддержку и солидарность. Развертывание британских групп по борьбе с беспилотниками в Бельгии усиливает нашу коллективную безопасность и демонстрирует наше единство в борьбе с гибридными угрозами», – написал он.
Великобритания направляет специалистов королевских ВВС для помощи Бельгии в борьбе с угрозами беспилотников в аэропортах страны. Это происходит после того, как ряд политиков обвинили в инцидентах Россию, пишет The Guardian. Глава штаба обороны вооруженных сил Великобритании Ричард Найтон сообщил, что британские военные предоставят «людей и оборудование» для помощи Бельгии. По данным газеты, при этом он «осторожно подчеркнул», что происхождение беспилотников пока неизвестно.
Аэропорты в Бельгии закрывались из-за замеченных беспилотников 4 и 5 ноября. Франкен тогда заявил, что страна рассматривает варианты активации четвертой статьи Вашингтонского договора НАТО о консультациях по безопасности со странами блока из-за ситуации с дронами. Европейские власти подозревали в инцидентах с беспилотниками Россию, Москва обвинения отвергает. Посольство РФ в Бельгии заявило, что российская сторона готова к консультации с Брюсселем по поводу этой ситуации.