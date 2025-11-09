В Бельгии подтвердили развертывание британских подразделений для борьбы с БПЛА

Великобритания направляет специалистов королевских ВВС для помощи Бельгии в борьбе с угрозами беспилотников в аэропортах страны. Это происходит после того, как ряд политиков обвинили в инцидентах Россию, пишет The Guardian. Глава штаба обороны вооруженных сил Великобритании Ричард Найтон сообщил, что британские военные предоставят «людей и оборудование» для помощи Бельгии. По данным газеты, при этом он «осторожно подчеркнул», что происхождение беспилотников пока неизвестно.