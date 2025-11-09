Зеленский ввел санкции против главы РФПИ Дмитриева и ряда чиновников

В октябре Дмитриев посетил США, чтобы, как сообщал он сам, донести до администрации президента Дональда Трампа мысль о недопустимости давления на Россию. По его словам, поездка состоялась по приглашению американской стороны и не была отменена, несмотря на «последние недружественные шаги» США. Глава РФПИ также подчеркивал, что нынешний мирный процесс по Украине затягивается именно киевскими властями и в его задачи входит донести этот факт до Вашингтона.