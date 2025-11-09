Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Зеленский ввел санкции против главы РФПИ Дмитриева и ряда чиновников

Ведомости

Украина ввела санкции против главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева, а также высокопоставленных российских чиновников и издательств, сообщают украинские СМИ со ссылкой на документ. О новых ограничительных мерах также сообщил президент республики Владимир Зеленский.

Помимо Дмитриева, в список санкций вошли первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев, представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин, глава 5-й службы ФСБ Алексей Комков, министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, заместитель министра науки и высшего образования РФ Андрей Омельчук и бывший председатель Конституционного суда Украины Александр Тупицкий. Также под санкции попали российские издательства «Вече», «Питер», «Книжный мир», «Центрполиграф» и «Яуза», передает «РБК-Украина».

Зеленский в своем Telegram-канале подтвердил, что подписал новые решения о санкциях Киева. Введение мер против издательств он объяснил тем, что занимаются «оправданием агрессии и распространением российской пропаганды в мире».

В октябре Дмитриев посетил США, чтобы, как сообщал он сам, донести до администрации президента Дональда Трампа мысль о недопустимости давления на Россию. По его словам, поездка состоялась по приглашению американской стороны и не была отменена, несмотря на «последние недружественные шаги» США. Глава РФПИ также подчеркивал, что нынешний мирный процесс по Украине затягивается именно киевскими властями и в его задачи входит донести этот факт до Вашингтона.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте