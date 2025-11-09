СМИ: Германия хочет продать Бразилии предназначавшиеся ВСУ танки Leopard

По информации издания «Страна», всего на вооружении ВСУ «на пике» находился 81 танк Leopard 2, а часть из этой партии уже повреждена или уничтожена. Business Insider в октябре прошлого года писал, что с начала специальной военной операции Украина потеряла почти 40 танков Leopard. В том же месяце стало известно, что министерство обороны Германии больше не планирует поставки тяжелой техники Украине.