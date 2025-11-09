СМИ: Германия хочет продать Бразилии предназначавшиеся ВСУ танки Leopard
Германия планирует продать Бразилии танки Leopard и БМП Marder, от которых якобы отказалась Украина, сообщает портал TecnoDefensa. Речь идет о крупной партии в 65 танков и 78 БМП.
По данным портала, который ссылается на бразильские источники в вооруженных силах, к продаже готовятся подержанные танки Leopard 2A6 и БМП Marder 1A5.
Ожидается, что машины и танки будут проданы в рамках программы Nova Família de Blindados sobre Rodas (NFBR) – инициативы страны по созданию нового семейства бронированных гусеничных машин. В отчете говорится, что машины поступают из стратегического резерва ВС Германии. Танки Leopard 2A6 не подлежат дальнейшей модернизации из-за значительного износа и будут отремонтированы компанией KNDS.
Германия предлагает танки, от которых Украина ранее отказалась, пишет портал. Официальных подтверждений из Украины об отказе от техники не поступало, отмечают также украинские СМИ.
По информации издания «Страна», всего на вооружении ВСУ «на пике» находился 81 танк Leopard 2, а часть из этой партии уже повреждена или уничтожена. Business Insider в октябре прошлого года писал, что с начала специальной военной операции Украина потеряла почти 40 танков Leopard. В том же месяце стало известно, что министерство обороны Германии больше не планирует поставки тяжелой техники Украине.