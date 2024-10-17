СМИ: Украина потеряла 40 танков Leopard с начала спецоперации
С начала специальной военной операции Украина потеряла почти 40 танков Leopard, сообщает Business Insider.
«Leopard – мощные, высокопроизводительные танки с тяжелой броней, но они не являются непобедимыми. На самом деле, согласно некоторым оценкам из открытых источников, Украина уже потеряла почти 40 Leopard, но эти оценки не подтверждены. Однако потери были», – говорится в материале.
В публикации также отмечается, что Украина и Россия оснащают бронированные машины металлическими экранами. По данным издания, для дополнительной защиты от снарядов и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Киев устанавливает стальные экраны на Leopard, американские танки M1 Abrams и боевые машины пехоты Bradley, а также на танки советской эпохи, такие как Т-64 и Т-72. Экран для танка Leopard стоит около $20 000.
13 октября Bild сообщал, что министерство обороны Германии больше не планирует поставки тяжелой техники Украине. По данным СМИ, военные ФРГ не верят, что украинской армии в скором времени удастся провести контрнаступление. Из этого вытекает, что Киев не получит больше танков Leopard 2, хотя в распоряжении бундесвера находится еще 300 машин.
В начале октября издание Military Watch Magazine сообщило, что один из поставленных Германией вооруженным силам Украины (ВСУ) боевых танков Leopard 2A6, захваченный у украинской армии и отправленный российскому предприятию «Уралвагонзавод», может иметь на борту чувствительные технологии. По данным издания, Leopard 2A6 не создавались специально для экспорта, а были взяты непосредственно со складов немецкой армии. Из этого следует, что, вероятно, в этих боевых машинах использовались более передовые технологии. Leopard 2 – самый распространенный класс танков в НАТО. В настоящее время 15 стран – участниц НАТО используют эти машины, а еще несколько стран либо заказали их, либо планируют сделать это в ближайшее время.