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СМИ: Украина потеряла 40 танков Leopard с начала спецоперации

Ведомости

С начала специальной военной операции Украина потеряла почти 40 танков Leopard, сообщает Business Insider.

«Leopard – мощные, высокопроизводительные танки с тяжелой броней, но они не являются непобедимыми. На самом деле, согласно некоторым оценкам из открытых источников, Украина уже потеряла почти 40 Leopard, но эти оценки не подтверждены. Однако потери были», – говорится в материале.

В публикации также отмечается, что Украина и Россия оснащают бронированные машины металлическими экранами. По данным издания, для дополнительной защиты от снарядов и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Киев устанавливает стальные экраны на Leopard, американские танки M1 Abrams и боевые машины пехоты Bradley, а также на танки советской эпохи, такие как Т-64 и Т-72. Экран для танка Leopard стоит около $20 000.

13 октября Bild сообщал, что министерство обороны Германии больше не планирует поставки тяжелой техники Украине. По данным СМИ, военные ФРГ не верят, что украинской армии в скором времени удастся провести контрнаступление. Из этого вытекает, что Киев не получит больше танков Leopard 2, хотя в распоряжении бундесвера находится еще 300 машин.

В начале октября издание Military Watch Magazine сообщило, что один из поставленных Германией вооруженным силам Украины (ВСУ) боевых танков Leopard 2A6, захваченный у украинской армии и отправленный российскому предприятию «Уралвагонзавод», может иметь на борту чувствительные технологии. По данным издания, Leopard 2A6 не создавались специально для экспорта, а были взяты непосредственно со складов немецкой армии. Из этого следует, что, вероятно, в этих боевых машинах использовались более передовые технологии. Leopard 2 – самый распространенный класс танков в НАТО. В настоящее время 15 стран – участниц НАТО используют эти машины, а еще несколько стран либо заказали их, либо планируют сделать это в ближайшее время.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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