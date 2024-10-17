СМИ: Украина потеряла 40 танков Leopard с начала спецоперации

В начале октября издание Military Watch Magazine сообщило, что один из поставленных Германией вооруженным силам Украины (ВСУ) боевых танков Leopard 2A6, захваченный у украинской армии и отправленный российскому предприятию «Уралвагонзавод», может иметь на борту чувствительные технологии. По данным издания, Leopard 2A6 не создавались специально для экспорта, а были взяты непосредственно со складов немецкой армии. Из этого следует, что, вероятно, в этих боевых машинах использовались более передовые технологии. Leopard 2 – самый распространенный класс танков в НАТО. В настоящее время 15 стран – участниц НАТО используют эти машины, а еще несколько стран либо заказали их, либо планируют сделать это в ближайшее время.