Путин поздравил композитора Пахмутову с 96-летием во время концерта

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин поздравил композитора Александру Пахмутову с 96-летием. Глава государства позвонил Пахмутовой во время концерта, посвященного ее дню рождения, передает ТАСС.

Диалог состоялся в прямом эфире. Пахмутова поблагодарила Путина за поздравление и заявила в ответ: «Мы вас любим, мы уверены, что все вы сделаете так, как нужно».

Пахмутова родилась 9 ноября 1929 г. в поселке Бекетовка Нижне-Волжского края (сейчас – район Волгограда). В 1936 г. Пахмутова поступила в Сталинградскую городскую музыкальную школу, из-за Великой Отечественной войны с августа 1942-го по 1943 г. находилась в эвакуации в Караганде, где продолжила обучение в местном музыкальном училище. 

«В песне – жизнь моя»: творческий путь Александры Пахмутовой
Александра Пахмутова родилась 9 ноября 1929 г. в поселке Бекетовка Нижне-Волжского края (сейчас – район Волгограда). Талант будущего композитора проявился уже в раннем детстве. В четыре года она сочинила свою первую пьесу для фортепиано «Петухи поют». В 1936 г. Пахмутова поступила в Сталинградскую городскую музыкальную школу. Однако из-за Великой Отечественной войны с августа 1942-го по 1943 г. находилась в эвакуации в Караганде, где продолжила обучение в местном музыкальном училище. После окончания Сталинградской битвы выступала перед солдатами в военных частях и в госпиталях.
Александра Пахмутова родилась 9 ноября 1929 г. в поселке Бекетовка Нижне-Волжского края (сейчас – район Волгограда). Талант будущего композитора проявился уже в раннем детстве. В четыре года она сочинила свою первую пьесу для фортепиано «Петухи поют». В 1936 г. Пахмутова поступила в Сталинградскую городскую музыкальную школу. Однако из-за Великой Отечественной войны с августа 1942-го по 1943 г. находилась в эвакуации в Караганде, где продолжила обучение в местном музыкальном училище. После окончания Сталинградской битвы выступала перед солдатами в военных частях и в госпиталях. / Петр Федотов / ТАСС

В 1953 г. с отличием окончила Московскую государственную консерваторию имени Чайковского по классу композиции у профессора Виссариона Шебалина, а спустя три года – аспирантуру. Пахмутова создала музыку для комедии «Девчата» (1961), драмы «Жили-были старик со старухой» (1964), написала песни для мелодрамы «Три тополя на Плющихе» (1968) и к киноэпопеям «Битва за Москву» (1985), «Трагедия века» (1993–1994) и «Великий полководец Георгий Жуков» (1995).

