Путин поздравил композитора Пахмутову с 96-летием во время концерта

Александра Пахмутова родилась 9 ноября 1929 г. в поселке Бекетовка Нижне-Волжского края (сейчас – район Волгограда). Талант будущего композитора проявился уже в раннем детстве. В четыре года она сочинила свою первую пьесу для фортепиано «Петухи поют». В 1936 г. Пахмутова поступила в Сталинградскую городскую музыкальную школу. Однако из-за Великой Отечественной войны с августа 1942-го по 1943 г. находилась в эвакуации в Караганде, где продолжила обучение в местном музыкальном училище. После окончания Сталинградской битвы выступала перед солдатами в военных частях и в госпиталях. / Петр Федотов / ТАСС