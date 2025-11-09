Путин поздравил композитора Пахмутову с 96-летием во время концерта
Президент РФ Владимир Путин поздравил композитора Александру Пахмутову с 96-летием. Глава государства позвонил Пахмутовой во время концерта, посвященного ее дню рождения, передает ТАСС.
Диалог состоялся в прямом эфире. Пахмутова поблагодарила Путина за поздравление и заявила в ответ: «Мы вас любим, мы уверены, что все вы сделаете так, как нужно».
Пахмутова родилась 9 ноября 1929 г. в поселке Бекетовка Нижне-Волжского края (сейчас – район Волгограда). В 1936 г. Пахмутова поступила в Сталинградскую городскую музыкальную школу, из-за Великой Отечественной войны с августа 1942-го по 1943 г. находилась в эвакуации в Караганде, где продолжила обучение в местном музыкальном училище.
В 1953 г. с отличием окончила Московскую государственную консерваторию имени Чайковского по классу композиции у профессора Виссариона Шебалина, а спустя три года – аспирантуру. Пахмутова создала музыку для комедии «Девчата» (1961), драмы «Жили-были старик со старухой» (1964), написала песни для мелодрамы «Три тополя на Плющихе» (1968) и к киноэпопеям «Битва за Москву» (1985), «Трагедия века» (1993–1994) и «Великий полководец Георгий Жуков» (1995).