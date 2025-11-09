Граждане США могут получить обещанные Трампом $2000 в виде налоговых льгот
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что анонсированные президентом Дональдом Трампом «тарифные дивиденды» в размере $2000 на человека могут быть реализованы путем предоставления налоговых льгот. Об этом министр рассказал в эфире телеканала ABC.
Отвечая на вопрос о публикации Трампа в соцсетях, Бессент отметил, что не обсуждал эту идею с президентом, но выплата может принимать различные формы. По его словам, это могут быть налоговые льготы, уже заложенные в экономической программе Трампа: отмена налогов на чаевые, сверхурочные и социальное обеспечение, а также введение налоговых вычетов по автокредитам.
9 ноября Трамп в соцсети Truth Social объявил, что дивиденды в размере «не менее» $2000 будут выплачены большинству американцев из доходов от торговых пошлин.
В своем посте президент США указал, что страна получает «триллионы долларов» от тарифов и будет использовать эти средства для сокращения государственного долга в $37 трлн и поддержки граждан. Глава государства назвал критиков тарифов недальновидными и подчеркнул, что США теперь самая богатая и уважаемая страна в мире.