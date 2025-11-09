Граждане США могут получить обещанные Трампом $2000 в виде налоговых льгот

Отвечая на вопрос о публикации Трампа в соцсетях, Бессент отметил, что не обсуждал эту идею с президентом, но выплата может принимать различные формы. По его словам, это могут быть налоговые льготы, уже заложенные в экономической программе Трампа: отмена налогов на чаевые, сверхурочные и социальное обеспечение, а также введение налоговых вычетов по автокредитам.