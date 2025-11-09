Газета
Россия и Иран договорились о создании морского консорциума

Ведомости

Российская Федерация и Иран достигли договоренности о создании совместного морского консорциума. Соответствующее решение было принято по итогам переговоров в Махачкале 6-7 ноября с участием представителей крупных компаний и властей двух стран. Об этом сообщил посол Ирана в России Казем Джалали в социальной сети X.

По словам дипломата, в ходе встречи были согласованы структура и рамки будущего консорциума. Стороны договорились подготовить и представить детали соглашения и официальный текст документа в течение следующего месяца.

Развитие торговли, транспортной сферы и транзита было обозначено в качестве стратегической цели создания консорциума, добавил посол Ирана.

2 октября официально вступил в силу договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном. Тогда в российском МИДе сообщили, что документ предусматривает усиление взаимодействия стран на международной арене. РФ и Иран обязуются прилагать совместные усилия по укреплению стабильности и безопасности в регионе, а также противодействовать общим угрозам и вызовам.

