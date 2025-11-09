Россия и Иран договорились о создании морского консорциума

2 октября официально вступил в силу договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном. Тогда в российском МИДе сообщили, что документ предусматривает усиление взаимодействия стран на международной арене. РФ и Иран обязуются прилагать совместные усилия по укреплению стабильности и безопасности в регионе, а также противодействовать общим угрозам и вызовам.