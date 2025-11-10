Небензя: ООН не играет роли в урегулировании конфликта на Украине
ООН не играет никакой роли в урегулировании украинского кризиса. Об этом заявил постоянный представитель России при Всемирной Организации Василий Небензя в интервью «РИА Новости».
По его словам, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и его аппарат нарушают принцип беспристрастности, предусмотренный Уставом ООН, и занимают предвзятую позицию в конфликте.
Небензя указал, что в офисе Генсека ООН игнорируют действия Украины, направленные против гражданского населения РФ. Российский постпред заключил, что ООН сама не стремится играть какую-либо роль в этом вопросе, поскольку понимает, что для нее «не предусмотрено места за столом» в рамках данного сюжета.
В конце марта Гутерриш заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский и его правительство являются легитимной властью в стране. Пятилетний срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 г.