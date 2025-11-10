Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Небензя: ООН не играет роли в урегулировании конфликта на Украине

Ведомости

ООН не играет никакой роли в урегулировании украинского кризиса. Об этом заявил постоянный представитель России при Всемирной Организации Василий Небензя в интервью «РИА Новости».

По его словам, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и его аппарат нарушают принцип беспристрастности, предусмотренный Уставом ООН, и занимают предвзятую позицию в конфликте.

Небензя указал, что в офисе Генсека ООН игнорируют действия Украины, направленные против гражданского населения РФ. Российский постпред заключил, что ООН сама не стремится играть какую-либо роль в этом вопросе, поскольку понимает, что для нее «не предусмотрено места за столом» в рамках данного сюжета.

В конце марта Гутерриш заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский и его правительство являются легитимной властью в стране. Пятилетний срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 г.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь