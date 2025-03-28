В ООН оценили легитимность Зеленского и правительства Украины
В ООН назвали президента Владимира Зеленского и правительство легитимной властью на Украине. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.
«На Украине есть легитимное правительство», – сказал Гутерреш, отметив необходимость уважения украинской власти (цитата по «РИА Новости»).
27 марта президент РФ Владимир Путин в ходе поездки в Мурманск высказал идею о введении на Украине «временного управления под эгидой ООН вместе с США, странами Европы и партнерами России». По его словам, нынешние власти в Киеве утратили легитимность и стоит вопрос – с кем именно вести там диалог для урегулирования конфликта.
Путин ранее неоднократно говорил о нелегитимности президента Украины Владимира Зеленского, пятилетний срок полномочий которого истек 20 мая 2024 г. Конституция республики запрещает проведение выборов главы государства, пока в стране действует военное положение. Оно регулярно продлевается на Украине на фоне продолжения боевых действий.
В конце января Путин говорил в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, что возможное подписание мирного соглашения с Украиной также будет нелегитимным, так как Зеленский является незаконным президентом и уже не может отменить собственный указ, запрещающий любые переговоры с Россией.