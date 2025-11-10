Дмитриев: смена руководства не повлияет на агрессивную политику BBC
ВВС и после смены руководства управляется «правительством, продвигающим массовую миграцию, разжигание войны, цифровые удостоверения личности и досрочное освобождение заключенных», заявил спецпредставитель президента России, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети X.
«Новое руководство, возможно, просто постарается больше не попадаться на слишком явные искажения фактов. Но, надеюсь, я ошибаюсь», – написал он.
Гендиректор британской медиакорпорации BBC Тим Дэви и глава BBC News Дебора Тернесс подали в отставку на фоне скандала, связанного с нарушением редакционных стандартов при монтаже выступления президента США Дональда Трампа в документальном фильме «Трамп: второй шанс». 9 ноября Sky News сообщал, что в фильме, показанном накануне прошлых выборов в США, различные фрагменты выступления Трампа 6 января 2021 г. были смонтированы так, чтобы создать впечатление, будто он призвал сторонников идти к Капитолию и «бороться».
Трамп написал в Truth Social, что «лучшие сотрудники BBC <...> увольняются/уволены, потому что их поймали на том, что они «подправляли» мою очень хорошую (идеальную!) речь от 6 января».
«Спасибо The Telegraph за разоблачение этих коррумпированных «журналистов». Это очень нечестные люди, которые пытались повлиять на результаты президентских выборов», – написал Трамп.