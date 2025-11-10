Дмитриев: смена руководства не повлияет на агрессивную политику BBC

Гендиректор британской медиакорпорации BBC Тим Дэви и глава BBC News Дебора Тернесс подали в отставку на фоне скандала, связанного с нарушением редакционных стандартов при монтаже выступления президента США Дональда Трампа в документальном фильме «Трамп: второй шанс». 9 ноября Sky News сообщал, что в фильме, показанном накануне прошлых выборов в США, различные фрагменты выступления Трампа 6 января 2021 г. были смонтированы так, чтобы создать впечатление, будто он призвал сторонников идти к Капитолию и «бороться».