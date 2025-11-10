AP: США не платят работникам военных баз в Европе из-за шатдауна

Шатдаун в США продолжается уже больше месяца. Конгрессом не были одобрены ни годовой бюджет, ни временное финансирование, так как республиканцам во главе с президентом США Дональдом Трампом и демократам не удалось прийти к согласию по вопросу принятия временного финансирования. 10 ноября CNN сообщил, что сенат США проголосовал за преодоление обструкции демократов в отношении законопроекта о финансировании правительства, что стало центральным шагом на пути к возобновлению работы правительства.