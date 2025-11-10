AP: США не платят работникам военных баз в Европе из-за шатдауна
Тысячи иностранных работников военных баз США в Европе не получают зарплату с тех пор, как в Соединенных Штатах начался шатдаун. Об этом пишет Associated Press.
По данным агентства, в некоторых случаях правительства стран, где расположены американские базы, берут на себя оплату счетов, ожидая, что Вашингтон возместит расходы. В других случаях, например, в Италии и Португалии, люди продолжают работать без оплаты.
Вакансии для иностранцев на базах США по всему миру включают в себя работу в сфере общественного питания, строительства, логистики, техобслуживания и другие, более специализированные должности. В одних случаях нанимаются частные компании, с которыми правительство США заключает контракт, в других работников принимают напрямую.
Шатдаун в США продолжается уже больше месяца. Конгрессом не были одобрены ни годовой бюджет, ни временное финансирование, так как республиканцам во главе с президентом США Дональдом Трампом и демократам не удалось прийти к согласию по вопросу принятия временного финансирования. 10 ноября CNN сообщил, что сенат США проголосовал за преодоление обструкции демократов в отношении законопроекта о финансировании правительства, что стало центральным шагом на пути к возобновлению работы правительства.