Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

AP: США не платят работникам военных баз в Европе из-за шатдауна

Ведомости

Тысячи иностранных работников военных баз США в Европе не получают зарплату с тех пор, как в Соединенных Штатах начался шатдаун. Об этом пишет Associated Press.

По данным агентства, в некоторых случаях правительства стран, где расположены американские базы, берут на себя оплату счетов, ожидая, что Вашингтон возместит расходы. В других случаях, например, в Италии и Португалии, люди продолжают работать без оплаты.

Вакансии для иностранцев на базах США по всему миру включают в себя работу в сфере общественного питания, строительства, логистики, техобслуживания и другие, более специализированные должности. В одних случаях нанимаются частные компании, с которыми правительство США заключает контракт, в других работников принимают напрямую.

Шатдаун в США продолжается уже больше месяца. Конгрессом не были одобрены ни годовой бюджет, ни временное финансирование, так как республиканцам во главе с президентом США Дональдом Трампом и демократам не удалось прийти к согласию по вопросу принятия временного финансирования. 10 ноября CNN сообщил, что сенат США проголосовал за преодоление обструкции демократов в отношении законопроекта о финансировании правительства, что стало центральным шагом на пути к возобновлению работы правительства.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь