Прокуратура Южной Кореи предъявила допобвинения бывшему президенту Юн Сок Ёлю

Прокуратура Южной Кореи предъявила бывшему президенту Юн Сок Ёлю новые обвинения в пособничестве КНДР и злоупотреблении властью, сообщает агентство Yonhap.

По данным специальной следственной группы, Юн приказал направить беспилотники в сторону Северной Кореи в октябре 2024 г., чтобы спровоцировать ответные действия Пхеньяна и использовать их как предлог для введения военного положения в декабре того же года.

Следователи считают, что действия Юна привели к утечке военных тайн, поскольку беспилотники упали недалеко от Пхеньяна. В результате ему было предъявлено обвинение в «оказании выгоды врагу» и злоупотреблении служебными полномочиями.

Кроме того, прокуратура выдвинула обвинения против бывшего министра обороны Ким Ён Хёна и бывшего главы контрразведки минобороны Ё Ин Хёна по тем же статьям. Руководитель командования беспилотных операций Ким Ён Дэ обвинен в воспрепятствовании исполнению служебных обязанностей и подстрекательстве к составлению ложных документов, но остается на свободе.

Юн Сок Ёль находится под повторным арестом с 10 июля. Это связано с его попыткой в декабре 2024 г. ввести военное положение для «искоренения просеверокорейских антигосударственных сил». В результате депутаты проголосовали за отмену военного положения, глава страны и правительство поддержали результаты. Министр обороны ушел в отставку. В середине декабря национальное собрание объявило Юну импичмент. 15 января Юна взяли под стражу для проведения допроса после того, как им было проигнорировано несколько заявок о добровольной явке. В марте он был освобожден.

