Прокуратура Южной Кореи предъявила допобвинения бывшему президенту Юн Сок Ёлю

Юн Сок Ёль находится под повторным арестом с 10 июля. Это связано с его попыткой в декабре 2024 г. ввести военное положение для «искоренения просеверокорейских антигосударственных сил». В результате депутаты проголосовали за отмену военного положения, глава страны и правительство поддержали результаты. Министр обороны ушел в отставку. В середине декабря национальное собрание объявило Юну импичмент. 15 января Юна взяли под стражу для проведения допроса после того, как им было проигнорировано несколько заявок о добровольной явке. В марте он был освобожден.