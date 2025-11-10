Мьянма депортировала более 9000 иностранцев из мошеннических колл-центров
Мьянма с 30 января по 5 ноября депортировала 9403 иностранных гражданина, попавших в страну нелегально и работавших в мошеннических колл-центрах на территории комплекса KK Park на границе с Таиландом. Об этом сообщает Global New Light of Myanmar. Всего было выявлено 10 762 нелегальных мигранта.
Все депортированные иностранцы, как отмечается, участвовали в онлайн-мошенничестве, азартных играх и другой преступной деятельности. Еще 1359 человек находятся под стражей и ожидают репатриации.
Как пишет газета, иностранцы попадали в район KK Park в городе Мьявади штата Карен через нелегальные пограничные маршруты, включая территорию Таиланда. Правительство также приступило к сносу всех 148 зданий, где проживали нарушители, включая гостиницы, офисы, склады, рынки и спортивные площадки. На данный момент демонтировано 101 здание, оставшиеся 47 – в процессе демонтажа.
Мьянма также проводит расследования и принимает меры против участников онлайн-мошенничества и нелегальных игорных сетей не только в штате Карен, но и в восточной и северо-восточной частях штата Шан. Власти подчеркнули, что активно сотрудничают с соседними странами и международными организациями для пресечения деятельности подобных преступных сетей.
20 октября вооруженные силы Мьянмы заявили о восстановлении контроля над стратегическими объектами у границы с Таиландом, включая территорию, где действовали нелегальные колл-центры, удерживавшие рабочих в условиях, близких к рабству.
13 октября заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Илья Ильин заявил, что в невольничьем колл-центре в Мьянме есть несколько граждан России. Точных данных об их количестве нет.