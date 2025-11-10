Мьянма депортировала более 9000 иностранцев из мошеннических колл-центров

Мьянма также проводит расследования и принимает меры против участников онлайн-мошенничества и нелегальных игорных сетей не только в штате Карен, но и в восточной и северо-восточной частях штата Шан. Власти подчеркнули, что активно сотрудничают с соседними странами и международными организациями для пресечения деятельности подобных преступных сетей.