Войска Мьянмы отбили колл-центр, в котором были похищенные россияне
Вооруженные силы Мьянмы заявили о восстановлении контроля над рядом стратегических объектов у границы с Таиландом, включая территорию, где действовали нелегальные колл-центры, удерживавшие рабочих в условиях, близких к рабству. Об этом сообщает Eleven Media.
В ходе зачистки здесь власти обнаружили 2198 человек, включая 1645 мужчин и 455 женщин, работавших в нелегальных центрах. Также были изъяты 30 спутниковых терминалов Starlink и коммуникационное оборудование, использовавшееся для международных мошеннических схем.
13 октября заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Илья Ильин заявил, что в невольничьем колл-центре в Мьянме есть несколько граждан России. Точных данных об их количестве нет.
По данным Tatmadaw Information Team, на данной территории отсутствовали документы о собственности на землю и разрешения на строительство, а ответственные лица скрылись. Власти намерены возбудить уголовные дела по фактам незаконной деятельности.
Военные также сообщили о серии боевых столкновений с повстанцами: шесть крупных и более 50 мелких. Были обнаружены тела 10 боевиков и изъято 16 единиц оружия.
Издание напоминает, что с начала сентября армия Мьянмы проводит контрнаступление, возвращая под свой контроль территории, захваченные повстанцами.
31 июля сообщалось, что власти Мьянмы отменили режим чрезвычайного положения, введенный после переворота. По данным агентства Kyodo, шаг стал частью подготовки к парламентским выборам, которые должны пройти в декабре 2025 г.