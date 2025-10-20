Войска Мьянмы отбили колл-центр, в котором были похищенные россияне

Вооруженные силы Мьянмы заявили о восстановлении контроля над рядом стратегических объектов у границы с Таиландом, включая территорию, где действовали нелегальные колл-центры, удерживавшие рабочих в условиях, близких к рабству. Об этом сообщает Eleven Media.