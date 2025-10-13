Консул Ильин сообщил о россиянах в невольничьем центре в Мьянме

Ильин участвовал в 2025 г. в освобождении четырех россиян, похищенных из Таиланда и помещенных в мошеннические колл-центры в Мьянме. Дипломат отметил, что, по словам освобожденных и спасенных россиян, в настоящее время там «совершенно точно» находятся несколько граждан РФ по доброй воле.