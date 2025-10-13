Консул Ильин сообщил о россиянах в невольничьем центре в Мьянме
В невольничьем колл-центре в Мьянме, расположенном недалеко от тайской границы, есть несколько граждан России. Об этом заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Илья Ильин рассказал в интервью «РИА Новости».
Ильин участвовал в 2025 г. в освобождении четырех россиян, похищенных из Таиланда и помещенных в мошеннические колл-центры в Мьянме. Дипломат отметил, что, по словам освобожденных и спасенных россиян, в настоящее время там «совершенно точно» находятся несколько граждан РФ по доброй воле.
Ильин также отметил, что можно с большой долей вероятности говорить о россиянах, удерживаемых в колл-центре против их воли, но данных об их количестве у посольства нет.