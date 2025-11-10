Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Россия и Индия ведут переговоры о гарантиях для индийских трудовых мигрантов

Ведомости

Россия и Индия намерены подписать соглашение, направленное на защиту прав растущего числа индийских рабочих, трудоустроенных в России, сообщает The Economic Times. Документ планируется утвердить на ежегодном двустороннем саммите в Нью-Дели в декабре.

По данным источников издания, соглашение будет способствовать увеличению числа индийских граждан, работающих в России. Сейчас индийские мигранты уже заняты в строительстве и текстильной промышленности, однако, по оценкам экспертов, спрос растет на специалистов в сфере машиностроения и электроники.

Согласно квоте, установленной российским Минтрудом, к концу 2025 г. в стране будет трудоустроено более 70 000 индийцев.

Эксперты отмечают, что растущая индийская диаспора может стать новым опорным элементом партнерства между Москвой и Нью-Дели. Параллельно развивается и экономическое сотрудничество, отмечает издание. Индия в этом году импортировала из России рекордные объемы золота и алмазов.

23 июля «Ведомости» писали, что российский бизнес нарастил наем сотрудников из дальнего зарубежья в рамках выделенных квот. По данным МВД, к концу первого полугодия 2025 г. в России действовало 171 000 разрешений на работу для мигрантов из дальнего зарубежья. Это на 33% больше, чем 129 000 разрешений в конце июня 2024 г. Число заключенных трудовых договоров с такими работниками увеличилось на 64% – с 43 000 до 71 000 за тот же период. Тогда же отмечалось, что число трудовых мигрантов из Индии выросло за год на 85%.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте