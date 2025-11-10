Россия и Индия ведут переговоры о гарантиях для индийских трудовых мигрантов
Россия и Индия намерены подписать соглашение, направленное на защиту прав растущего числа индийских рабочих, трудоустроенных в России, сообщает The Economic Times. Документ планируется утвердить на ежегодном двустороннем саммите в Нью-Дели в декабре.
По данным источников издания, соглашение будет способствовать увеличению числа индийских граждан, работающих в России. Сейчас индийские мигранты уже заняты в строительстве и текстильной промышленности, однако, по оценкам экспертов, спрос растет на специалистов в сфере машиностроения и электроники.
Согласно квоте, установленной российским Минтрудом, к концу 2025 г. в стране будет трудоустроено более 70 000 индийцев.
Эксперты отмечают, что растущая индийская диаспора может стать новым опорным элементом партнерства между Москвой и Нью-Дели. Параллельно развивается и экономическое сотрудничество, отмечает издание. Индия в этом году импортировала из России рекордные объемы золота и алмазов.
23 июля «Ведомости» писали, что российский бизнес нарастил наем сотрудников из дальнего зарубежья в рамках выделенных квот. По данным МВД, к концу первого полугодия 2025 г. в России действовало 171 000 разрешений на работу для мигрантов из дальнего зарубежья. Это на 33% больше, чем 129 000 разрешений в конце июня 2024 г. Число заключенных трудовых договоров с такими работниками увеличилось на 64% – с 43 000 до 71 000 за тот же период. Тогда же отмечалось, что число трудовых мигрантов из Индии выросло за год на 85%.