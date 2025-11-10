Расследование ФРГ диверсий на «Северных потоках» грозит подрывом поддержки Киева

17 октября суд Польши выступил против выдачи подозреваемого в подрыве «Северных потоков» гражданина Украины, а также освободил его из-под стражи. 7 октября премьер-министр Польши Дональд Туск говорил, что республика не намерена выдавать фигуранта дела. По его словам, кабмин страны всегда выступал против строительства трубопроводов.



27 октября итальянский апелляционный суд постановил экстрадировать в Германию гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого обвиняют в причастности к взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2».