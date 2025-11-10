Расследование ФРГ диверсий на «Северных потоках» грозит подрывом поддержки Киева
Расследование подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» в сентябре 2022 г. может привести к ослаблению поддержки Украины со стороны Европы. Об этом пишет The Wall Street Journal. По данным издания, следователи Федеральной полиции Германии пришли к выводу, что за диверсией стояли украинские военные под руководством бывшего тогда главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
Издание отмечает, что выводы немецкого следствия уже вызвали раскол среди союзников Киева. Польша отказалась выдать одного из подозреваемых, назвав его «героем», тогда как в Германии правая партия «Альтернатива для Германии» использует расследование для критики антикризисной энергетической политики и военной помощи Украине.
По версии следствия, группа украинских военных и водолазов провела операцию с целью подорвать экономические связи между Москвой и Берлином. Один из ключевых подозреваемых, ветеран СБУ Сергей К., был задержан в Италии, где ожидает решения о выдаче Германии.
Как отмечает WSJ, если процесс состоится, он может серьезно осложнить отношения между Киевом и Берлином, крупнейшим донором Украины в Европе, и спровоцировать новые политические разногласия внутри Евросоюза.
17 октября суд Польши выступил против выдачи подозреваемого в подрыве «Северных потоков» гражданина Украины, а также освободил его из-под стражи. 7 октября премьер-министр Польши Дональд Туск говорил, что республика не намерена выдавать фигуранта дела. По его словам, кабмин страны всегда выступал против строительства трубопроводов.
27 октября итальянский апелляционный суд постановил экстрадировать в Германию гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого обвиняют в причастности к взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2».
Диверсия произошла 26 сентября 2022 г. в исключительных экономических зонах Швеции и Дании. В результате взрывов уцелела только одна нитка «Северного потока – 2», но Германия не разрешила ввести ее в эксплуатацию.