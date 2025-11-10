ФСБ предотвратила незаконный экспорт двигателей двойного назначения

По данным регионального ведомства, в операции также участвовали сотрудники УФСБ по Рязанской области. Следователи возбудили в отношении организаторов экспорта уголовное дело по ч. 2 ст. 189 УК РФ (незаконный экспорт из РФ продукции, в отношении которой установлен экспортный контроль). Преступникам грозит до 10 лет лишения свободы, а также штраф в размере до 1 млн руб.