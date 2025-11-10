ФСБ предотвратила незаконный экспорт двигателей двойного назначения
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России пресекла незаконное производство и вывоз за рубеж двигателей двойного назначения. Преступники действовали в интересах министерства обороны иностранного государства, сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ по Ярославской области.
По данным регионального ведомства, в операции также участвовали сотрудники УФСБ по Рязанской области. Следователи возбудили в отношении организаторов экспорта уголовное дело по ч. 2 ст. 189 УК РФ (незаконный экспорт из РФ продукции, в отношении которой установлен экспортный контроль). Преступникам грозит до 10 лет лишения свободы, а также штраф в размере до 1 млн руб.
В июне Центр общественных связей ФСБ сообщал, что силовики с октября 2023 г. остановили 236 попыток нелегально экспортировать из России БПЛА, подшипниковую продукцию, химические элементы, снаряжения и другую технику. 9 июня был пресечен контрабандный вывоз на Украину комплектующих к вертолетам Ми-8 и Ми-17. Преступная группа состояла из шести граждан РФ, Украины и стран Ближнего Востока.