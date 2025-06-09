ФСБ пресекла 236 попыток экспорта БПЛА и другого оборудования с конца 2023 года

Отмечается, что меры по обеспечению безопасности страны в области нераспространения оружия массового поражения, средств его доставки, вооружения и военной техники позволили обеспечить контроль за развитием ситуации на указанном направлении и не допустить ее обострения. Следственные органы возбудили уголовные дела, в том числе по ст. 189 УК РФ (незаконный экспорт), 226.1 УК РФ (контрабанда) и 275 УК РФ (государственная измена).