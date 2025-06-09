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ФСБ пресекла 236 попыток экспорта БПЛА и другого оборудования с конца 2023 года

Ведомости

Органы ФСБ России с октября 2023 г. пресекли 236 фактов незаконного экспорта беспилотников, оптического оборудования, авиационного имущества, подшипниковой продукции, радиолокационных комплексов, химических элементов, снаряжения, автомобильной техники, металлопродукции, а также передачи данных о технологиях производства и ремонта военной техники. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.

Отмечается, что меры по обеспечению безопасности страны в области нераспространения оружия массового поражения, средств его доставки, вооружения и военной техники позволили обеспечить контроль за развитием ситуации на указанном направлении и не допустить ее обострения. Следственные органы возбудили уголовные дела, в том числе по ст. 189 УК РФ (незаконный экспорт), 226.1 УК РФ (контрабанда) и 275 УК РФ (государственная измена).

9 июня ФСБ пресекла контрабандный вывоз на Украину комплектующих к вертолетам Ми-8 и Ми-17, который пыталась реализовать группа из шести граждан РФ, Украины и стран Ближнего Востока. По оценке специалистов, их ориентировочная стоимость составляет свыше 400 млн руб. С помощью указанных комплектующих можно восстановить летную годность как минимум четырех вертолетов.

По данным ведомства, члены группы по заказу представителей иностранных организаций через подконтрольные коммерческие структуры покупали у предприятий новые комплектующие к вертолетам российского производства, осуществляли их хранение и незаконное перемещение через границу.

Следственный отдел УФСБ по Оренбургской области возбудил дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1.1 ст. 226.1 УК РФ (покушение на контрабанду военной техники и оборудования, которое может быть использовано при создании вооружения или военной техники).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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