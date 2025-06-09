ФСБ пресекла 236 попыток экспорта БПЛА и другого оборудования с конца 2023 года
Органы ФСБ России с октября 2023 г. пресекли 236 фактов незаконного экспорта беспилотников, оптического оборудования, авиационного имущества, подшипниковой продукции, радиолокационных комплексов, химических элементов, снаряжения, автомобильной техники, металлопродукции, а также передачи данных о технологиях производства и ремонта военной техники. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.
Отмечается, что меры по обеспечению безопасности страны в области нераспространения оружия массового поражения, средств его доставки, вооружения и военной техники позволили обеспечить контроль за развитием ситуации на указанном направлении и не допустить ее обострения. Следственные органы возбудили уголовные дела, в том числе по ст. 189 УК РФ (незаконный экспорт), 226.1 УК РФ (контрабанда) и 275 УК РФ (государственная измена).
9 июня ФСБ пресекла контрабандный вывоз на Украину комплектующих к вертолетам Ми-8 и Ми-17, который пыталась реализовать группа из шести граждан РФ, Украины и стран Ближнего Востока. По оценке специалистов, их ориентировочная стоимость составляет свыше 400 млн руб. С помощью указанных комплектующих можно восстановить летную годность как минимум четырех вертолетов.
По данным ведомства, члены группы по заказу представителей иностранных организаций через подконтрольные коммерческие структуры покупали у предприятий новые комплектующие к вертолетам российского производства, осуществляли их хранение и незаконное перемещение через границу.
Следственный отдел УФСБ по Оренбургской области возбудил дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1.1 ст. 226.1 УК РФ (покушение на контрабанду военной техники и оборудования, которое может быть использовано при создании вооружения или военной техники).