FT: у оборонных стартапов в Европе есть сложности с получением кредитов

Фонд отмечает, что такие ограничения могут быть связаны с тем, что банки считают оборонные предприятия не соответствующими экологическим, социальным и управленческим требованиям. Замглавы NIF Фиона Мюррей отметила, что «политика изменилась на бумаге, но отношение внутри банков к ней не изменилось».