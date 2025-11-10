FT: у оборонных стартапов в Европе есть сложности с получением кредитов
Оборонные стартапы в Евросоюзе (ЕС) испытывают трудности с кредитованием в крупнейших европейских банках, хотя страны сейчас нацелены на восстановление своей военной промышленности, сообщила газета Financial Times со ссылкой на Инновационный фонд НАТО (NIF).
По данным организации, один из самых крупных банков HSBC все еще устанавливает жесткие условия при выдаче кредитов производителям оружия. Такая же ситуация складывается вокруг стартапов, которые создают как военные, так и гражданские технологии.
При этом у банков существует запрет на финансирование ядерного, химического, биологического и другого запрещенного международными конвенциями оружия. HSBC отдельно наложил вето «на финансирование и предоставление консультационных услуг» производств по обычным вооружениям.
Фонд отмечает, что такие ограничения могут быть связаны с тем, что банки считают оборонные предприятия не соответствующими экологическим, социальным и управленческим требованиям. Замглавы NIF Фиона Мюррей отметила, что «политика изменилась на бумаге, но отношение внутри банков к ней не изменилось».
6 ноября представители Совета Евросоюза (ЕС) и Европейского парламента достигли предварительного соглашения о мерах по стимулированию инвестиций в оборонную сферу в рамках бюджета объединения. Решение принято для реализации инициативы по увеличению расходов на оборону и укреплению военного потенциала ЕС. По данным совета, договор включает в себя знаковое решение о присоединении Украины к Европейскому оборонному фонду.