Делегация партии «Альтернатива для Германии» посетит Россию 13–16 ноября

3 октября сообщалось, что в День единства Германии партия «Альтернатива для Германии» выступила с критикой в адрес канцлера Фридриха Мерца и правительства ХДС. В заявлении, опубликованном в соцсети X, представители АдГ обвинили правящие круги в «расколе страны» и исключении миллионов граждан «за инакомыслие».