Делегация партии «Альтернатива для Германии» посетит Россию 13–16 ноября
Делегация немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) приедет в Россию с официальным визитом с 13 по 16 ноября. Об этом сообщил ТАСС депутат Бундестага от фракции АдГ Райнер Ротфусс.
«Да, визит пройдет с 13 по 16 ноября», – подтвердил парламентарий, отметив, что в состав делегации войдут и другие депутаты партии.
3 октября сообщалось, что в День единства Германии партия «Альтернатива для Германии» выступила с критикой в адрес канцлера Фридриха Мерца и правительства ХДС. В заявлении, опубликованном в соцсети X, представители АдГ обвинили правящие круги в «расколе страны» и исключении миллионов граждан «за инакомыслие».
«Вместо того чтобы объединять, они роют окопы и строят стены», – говорилось в документе. По мнению членов партии, политика последних лет привела Германию «на край пропасти». В АдГ подчеркнули, что готовы «решать реальные проблемы» и «добиваться перемен вместе с гражданами».