Дмитриев назвал наградой введенные против него на Украине санкции

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что санкции, которые ввели в его отношении на Украине, стали для него наградой.