Дмитриев назвал наградой введенные против него на Украине санкции
Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что санкции, которые ввели в его отношении на Украине, стали для него наградой.
«За выходные получил две награды: санкции от [президента Украины Владимира] Зеленского и Emblem Mundus, которую вручают за развитие диалога и построение мостов между странами», – написал он.
9 ноября Украина ввела санкции против Дмитриева, а также ряда других чиновников из РФ и издательств. Ограничения коснулись первого замминистра просвещения РФ Александра Бугаева, руководителя 5-й службы ФСБ Алексея Комкова, главы Минсельхоза РФ Оксаны Лут, экс-председателя конституционного суда Украины Александра Тупицкого и других.