Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Дмитриев назвал наградой введенные против него на Украине санкции

Ведомости

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что санкции, которые ввели в его отношении на Украине, стали для него наградой.

«За выходные получил две награды: санкции от [президента Украины Владимира] Зеленского и Emblem Mundus, которую вручают за развитие диалога и построение мостов между странами», – написал он.

9 ноября Украина ввела санкции против Дмитриева, а также ряда других чиновников из РФ и издательств. Ограничения коснулись первого замминистра просвещения РФ Александра Бугаева, руководителя 5-й службы ФСБ Алексея Комкова, главы Минсельхоза РФ Оксаны Лут, экс-председателя конституционного суда Украины Александра Тупицкого и других.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь