ET: разведка Пакистана пыталась вывезти технологии систем ПВО из России
В России раскрыли шпионскую сеть разведки Пакистана (ISI), пишет индийская газета The Economic Times со ссылкой на источники. Деятельность сети была связана с контрабандой технологий систем противовоздушной обороны из России.
При операции, проведенной в Санкт-Петербурге, был заключен под стражу гражданин России, который пытался вывезти документы и информацию, касающуюся военных вертолетов и систем ПВО.
«Сеть была раскрыта через несколько месяцев после [индийской] операции "Синдур", когда ISI предположительно пыталась контрабандой переправить технологии, связанные с передовыми системами ПВО российского производства», – говорится в материале.
В мае Индия провела операцию «Синдур» против Пакистана, атаковав территорию соседней страны. Операция Индии стала ответом на теракт в долине Байсаран в Кашмире. Тогда боевики из пропакистанской группировки «Кашмирское сопротивление» открыли огонь по туристам, погибли 26 человек. Власти Индии заявили о причастности к теракту Пакистана.
Военный конфликт завершился за три дня. Достичь договоренностей удалось при посредничестве президента США Дональда Трампа.