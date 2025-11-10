ET: разведка Пакистана пыталась вывезти технологии систем ПВО из России

В мае Индия провела операцию «Синдур» против Пакистана, атаковав территорию соседней страны. Операция Индии стала ответом на теракт в долине Байсаран в Кашмире. Тогда боевики из пропакистанской группировки «Кашмирское сопротивление» открыли огонь по туристам, погибли 26 человек. Власти Индии заявили о причастности к теракту Пакистана.