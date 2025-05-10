Военный конфликт Индии и Пакистана завершился за три дня

Многие в последнее время пытались как-то способствовать процессу примирения Индии и Пакистана: и КНР, и Саудовская Аравия, и ОАЭ, напоминает младший научный сотрудник Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Глеб Макаревич. Американцы с первых дней также обозначили готовность быть посредником, а теперь их вмешательство совпало с моментом, когда каждая из сторон отчиталась об успешных ударах и все «сохранили лицо», отмечает эксперт.