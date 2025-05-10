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Военный конфликт Индии и Пакистана завершился за три дня

Стороны договорились об остановке боев при посредничестве США
Максим Цуланов
Илья Лакстыгал
Basit Zargar / TASS
Basit Zargar / TASS

Индия и Пакистан договорились о полном прекращении огня, объявил президент США Дональд Трамп 10 мая.

«После долгой ночи переговоров при посредничестве Соединенных Штатов я рад объявить, что Индия и Пакистан договорились о полном и немедленном прекращении огня. Поздравляю обе страны с проявлением здравого смысла», – написал американский лидер в своей соцсети Truth Social.

Сообщение Трампа подтвердил вице-премьер и министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар. Первый замминистра иностранных дел Индии Викрам Мисри уточнил, что стороны договорились прекратить все боевые действия действия на суше, в воздухе и на море с 17:00 по местному времени (с 14:30 мск) 10 мая. Мисри добавил, что обеим сторонам были даны инструкции по выполнению мирного соглашения, командующие военными операциями проведут переговоры 12 мая.

Боевые действия продлились три дня. Индийские артиллерия и авиация в ночь на 7 мая нанесли удары по объектам на территории Пакистана. Как утверждалось, операция «Синдур» направлена на «террористическую инфраструктуру» пропакистанской группировки «Кашмирское сопротивление». Боевики движения 22 апреля открыли стрельбу по туристам в Пахалгаме, в результате которой погибли 26 человек. Власти Индии заявили о причастности к теракту Пакистана.

В ответ на атаки Индии свою военную операцию начал и Пакистан. Она получила название «Буньян уль-Марсус». Пакистанские силы нанесли удары по нескольким базам, в том числе по складу ракет на севере Индии.

Многие в последнее время пытались как-то способствовать процессу примирения Индии и Пакистана: и КНР, и Саудовская Аравия, и ОАЭ, напоминает младший научный сотрудник Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Глеб Макаревич. Американцы с первых дней также обозначили готовность быть посредником, а теперь их вмешательство совпало с моментом, когда каждая из сторон отчиталась об успешных ударах и все «сохранили лицо», отмечает эксперт.

Последствия взаимных ударов Индии и Пакистана
В ночь на 7 мая в рамках операции «Синдур» Индия нанесла удары по Пакистану и контролируемым им районам Кашмира. Как заявили в минобороны страны, в рамках ответа на теракт, в результате которого 22 апреля вблизи города Пахалгам погибли 26 человек, были поражены девять объектов «террористической инфраструктуры». На фото: крыша школьного здания повреждена упавшим деревом после крушения неопознанного летательного аппарата в районе Пулвама в контролируемом Индией Кашмире.
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В ночь на 7 мая в рамках операции «Синдур» Индия нанесла удары по Пакистану и контролируемым им районам Кашмира. Как заявили в минобороны страны, в рамках ответа на теракт, в результате которого 22 апреля вблизи города Пахалгам погибли 26 человек, были поражены девять объектов «террористической инфраструктуры».

На фото: крыша школьного здания повреждена упавшим деревом после крушения неопознанного летательного аппарата в районе Пулвама в контролируемом Индией Кашмире. / Dar Yasin / AP

При этом, продолжает он, учитывая значительные связи США с Индией, американцы еще со времен холодной войны сохраняют весомое влияние и на Пакистан.

«Исламабад, несмотря на тесные военно-технические контакты с соперником Дели Пекином, имеет и давние традиционные связи с Вашингтоном в области безопасности и закупок военной техники. Для пакистанцев США важный торговый партнер, от американцев же зависит и выделение Исламабаду траншей МВФ. Не без помощи Вашингтона Исламабад исключили в 2022 г. из международного «серого списка» ФАТФ (группы по борьбе с отмыванием денег. – Прим. «Ведомости»)», – замечает востоковед.

Трампу подвернулась отличная возможность, чтобы продемонстрировать свой миротворческий потенциал, говорит старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин. Если не получилось завершить российско-украинский конфликт к обещанным и неоднократно сдвинутым срокам, то настало время помирить Индию и Пакистан, поясняет он.

«Если американский президент сумеет урегулировать обострение между Дели и Исламабадом, то вполне сможет записать себе в копилку этот потенциальный внешнеполитический актив. В какой-то степени Трампу выгодно временное и сиюминутное обострение отношений Индии и Пакистана, пока сохраняется возможность его моментально погасить с учетом того, что Вашингтон имеет, хотя и дозированные, но рычаги влияния на обе стороны», – добавил Кошкин.

При этом Трампу невыгодно вовлекаться в еще один конфликт надолго, учитывая то, что он изначально позиционировал себя как изоляционист для американской аудитории во время выборов, заключил американист.

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