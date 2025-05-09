Индия использовала российские системы ПВО для отражения атаки Пакистана

В ответ Пакистан атаковал базы в Джамму, Патханкоте и Удхампуре. По данным МИД Индии, 16 мирных жителей погибли, 59 получили ранения. После обмена ударами, Индия и Пакистан провели воздушный бой, который стал одним из «крупнейших и продолжительных в новейшей истории авиации». По данным СМИ, битва с участием 125 истребителей длилась более часа.