Индия использовала российские системы ПВО для отражения атаки Пакистана
Индия использовала российские системы ПВО С-400, собственные зенитные комплексы и израильские технологии для отражения ракетно-беспилотных атак Пакистана. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание Hindustan Times.
«Индийские силы использовали российскую систему ПВО С-400 "Триумф", местные зенитные ракеты Akash, различные системы противодействия беспилотникам и другие меры противодействия для отражения входящих угроз»
Израильские барражирующие боеприпасы Harop использовались для ударов по пакистанским позициям. В том числе для поражения систем ПВО.
Конфликт обострился после теракта 22 апреля в Кашмире, где погибли 26 человек. В ночь на 7 мая Вооруженные силы Индии начали операцию «Синдур», нанеся удары по девяти целям в Пакистане и подконтрольной ему части Кашмира.
В ответ Пакистан атаковал базы в Джамму, Патханкоте и Удхампуре. По данным МИД Индии, 16 мирных жителей погибли, 59 получили ранения. После обмена ударами, Индия и Пакистан провели воздушный бой, который стал одним из «крупнейших и продолжительных в новейшей истории авиации». По данным СМИ, битва с участием 125 истребителей длилась более часа.