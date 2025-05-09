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Индия использовала российские системы ПВО для отражения атаки Пакистана

Ведомости

Индия использовала российские системы ПВО С-400, собственные зенитные комплексы и израильские технологии для отражения ракетно-беспилотных атак Пакистана. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание Hindustan Times.

«Индийские силы использовали российскую систему ПВО С-400 "Триумф", местные зенитные ракеты Akash, различные системы противодействия беспилотникам и другие меры противодействия для отражения входящих угроз»

Израильские барражирующие боеприпасы Harop использовались для ударов по пакистанским позициям. В том числе для поражения систем ПВО.

Конфликт обострился после теракта 22 апреля в Кашмире, где погибли 26 человек. В ночь на 7 мая Вооруженные силы Индии начали операцию «Синдур», нанеся удары по девяти целям в Пакистане и подконтрольной ему части Кашмира.

В ответ Пакистан атаковал базы в Джамму, Патханкоте и Удхампуре. По данным МИД Индии, 16 мирных жителей погибли, 59 получили ранения. После обмена ударами, Индия и Пакистан провели воздушный бой, который стал одним из «крупнейших и продолжительных в новейшей истории авиации». По данным СМИ, битва с участием 125 истребителей длилась более часа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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