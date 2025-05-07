Индия и Пакистан обменялись ударами: что известно

Военный эксперт Юрий Лямин напоминает, что во время похожего обострения в 2019 г. индийская сторона атаковала объекты на территории Пакистана ракетами, запущенными с истребителей. В этот раз атака могла проводиться как с использованием авиации, так и одними лишь ракетами, тип которых пока определить затруднительно, добавил он.