Трамп назвал атаки между Индией и Пакистаном «позором»
Президент США Дональд Трамп выразил сожаление по поводу ударов между Индией и Пакистаном, назвав их постыдной ситуацией.
«Это позор. Мы только что услышали об этом, буквально когда входили в Овальный кабинет, – сказал Трамп журналистам. – Думаю, люди догадывались, что что-то может произойти, исходя из прошлого. Они воюют уже давно. Знаете, они сражаются десятилетиями, даже веками, если вдуматься. Сейчас я просто надеюсь, что все это очень быстро закончится».
6 мая минобороны Индии объявило о начале операции «Синдур». Сообщение об этом появилось на странице индийской армии в X.
Операция Индии является ответом на теракт в долине Байсаран в Кашмире. Тогда боевики из пропакистанской группировки «Кашмирское сопротивление» открыли огонь по туристам, погибли 26 человек. Власти Индии заявили о причастности к теракту Пакистана.
Начало боевых действий последние недели анонсировали пакистанские политики. Постпред Пакистана в ООН Асим Ифтихар Ахмад заявил 5 мая, что существует риск «серьезной эскалации» между Индией и Пакистаном и ситуация «очень напряженная». Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф также предупредил о высоком риске военного конфликта с Индией в ближайшее время.