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Трамп назвал атаки между Индией и Пакистаном «позором»

Ведомости

Президент США Дональд Трамп выразил сожаление по поводу ударов между Индией и Пакистаном, назвав их постыдной ситуацией.

«Это позор. Мы только что услышали об этом, буквально когда входили в Овальный кабинет, – сказал Трамп журналистам. – Думаю, люди догадывались, что что-то может произойти, исходя из прошлого. Они воюют уже давно. Знаете, они сражаются десятилетиями, даже веками, если вдуматься. Сейчас я просто надеюсь, что все это очень быстро закончится».

6 мая минобороны Индии объявило о начале операции «Синдур». Сообщение об этом появилось на странице индийской армии в X.

Операция Индии является ответом на теракт в долине Байсаран в Кашмире. Тогда боевики из пропакистанской группировки «Кашмирское сопротивление» открыли огонь по туристам, погибли 26 человек. Власти Индии заявили о причастности к теракту Пакистана.

Начало боевых действий последние недели анонсировали пакистанские политики. Постпред Пакистана в ООН Асим Ифтихар Ахмад заявил 5 мая, что существует риск «серьезной эскалации» между Индией и Пакистаном и ситуация «очень напряженная». Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф также предупредил о высоком риске военного конфликта с Индией в ближайшее время.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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