Трамп назвал атаки между Индией и Пакистаном «позором»

«Это позор. Мы только что услышали об этом, буквально когда входили в Овальный кабинет, – сказал Трамп журналистам. – Думаю, люди догадывались, что что-то может произойти, исходя из прошлого. Они воюют уже давно. Знаете, они сражаются десятилетиями, даже веками, если вдуматься. Сейчас я просто надеюсь, что все это очень быстро закончится».