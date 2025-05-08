CNN: Индия и Пакистан провели воздушный бой с участием 125 истребителей
Индия и Пакистан провели воздушный бой, который стал одним из «крупнейших и продолжительных в новейшей истории авиации». Битва с участием 125 истребителей длилась более часа, сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленный источник в пакистанских спецслужбах.
Официальные лица Пакистана сообщили о пяти сбитых индийских самолетах. В ходе боя ни один из самолетов не покинул воздушное пространство своей страны. По словам источника, ракетные обстрелы происходили на расстоянии до 160 км.
7 мая Исламабад обвинил Нью-Дели в неспровоцированных авиаударах по мирным районам Пакистана и Кашмира. Гендиректор межведомственного управления по связям с общественностью (ISPR) Ахмед Шариф Чоудри заявил, что в результате атак погиб 31 мирный житель, еще 57 были ранены. По данным ISPR, в ответ военные Пакистана сбили пять истребителей ВВС Индии, уничтожили семь беспилотников, штаб бригады и ряд индийских КПП вдоль линии контроля.
В ночь на 7 мая Индия нанесла удары по Пакистану и контролируемым им районам Кашмира, объявив об операции «Синдур» в ответ на апрельский теракт в Кашмире. Индийское минобороны заявляло, что удары были нанесены по девяти объектам «террористической инфраструктуры».