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CNN: Индия и Пакистан провели воздушный бой с участием 125 истребителей

Ведомости

Индия и Пакистан провели воздушный бой, который стал одним из «крупнейших и продолжительных в новейшей истории авиации». Битва с участием 125 истребителей длилась более часа, сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленный источник в пакистанских спецслужбах.

Официальные лица Пакистана сообщили о пяти сбитых индийских самолетах. В ходе боя ни один из самолетов не покинул воздушное пространство своей страны. По словам источника, ракетные обстрелы происходили на расстоянии до 160 км.

7 мая Исламабад обвинил Нью-Дели в неспровоцированных авиаударах по мирным районам Пакистана и Кашмира. Гендиректор межведомственного управления по связям с общественностью (ISPR) Ахмед Шариф Чоудри заявил, что в результате атак погиб 31 мирный житель, еще 57 были ранены. По данным ISPR, в ответ военные Пакистана сбили пять истребителей ВВС Индии, уничтожили семь беспилотников, штаб бригады и ряд индийских КПП вдоль линии контроля.

В ночь на 7 мая Индия нанесла удары по Пакистану и контролируемым им районам Кашмира, объявив об операции «Синдур» в ответ на апрельский теракт в Кашмире. Индийское минобороны заявляло, что удары были нанесены по девяти объектам «террористической инфраструктуры».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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