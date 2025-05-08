CNN: Индия и Пакистан провели воздушный бой с участием 125 истребителей

7 мая Исламабад обвинил Нью-Дели в неспровоцированных авиаударах по мирным районам Пакистана и Кашмира. Гендиректор межведомственного управления по связям с общественностью (ISPR) Ахмед Шариф Чоудри заявил, что в результате атак погиб 31 мирный житель, еще 57 были ранены. По данным ISPR, в ответ военные Пакистана сбили пять истребителей ВВС Индии, уничтожили семь беспилотников, штаб бригады и ряд индийских КПП вдоль линии контроля.