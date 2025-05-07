В результате атак Индии по Пакистану погиб 31 человек
Пакистан обвинил Индию в неспровоцированных авиаударах по мирным районам страны и Кашмира, в результате которых, по данным генерального директора межведомственного управления по связям с общественностью (ISPR) Ахмеда Шарифа Чоудри, погиб 31 мирный житель, еще 57 получили ранения. Об этом сообщает палестинская телекомпания Geo TV.
На фоне нарастающей напряженности между странами Исламабад назвал удары «вопиющим актом войны». В заявлении подчеркивается, что целью атак стали гражданские объекты, включая мечети и гидроэлектростанции. Всего, по данным пакистанской стороны, выпущено около двух десятков снарядов по шести объектам на территории страны.
В ответ вооруженные силы Пакистана, по данным ISPR, сбили пять истребителей ВВС Индии, в том числе три самолета Rafale, а также уничтожили семь беспилотников, штаб бригады и ряд индийских КПП вдоль линии контроля.
Пакистанское военное руководство также подчеркнуло, что действия Индии нарушают нормы международного гуманитарного права, в частности протокол I к Женевским конвенциям, запрещающий атаки на объекты, необходимые для выживания мирного населения.
В ночь на 7 мая Индия ударила по Пакистану и контролируемым им районам Кашмира. Страна объявила об операции «Синдур» как ответе на апрельский теракт в Кашмире. Минобороны Индии сообщало, что удары были нанесены по девяти объектам «террористической инфраструктуры», а не по пакистанским военным объектам. Первый замминистра иностранных дел Индии Викрам Мисри говорил, что Индия нанесла удары по инфраструктуре террористов в Пакистане, чтобы предотвратить новые атаки боевиков.
Минобороны Пакистана предупредило о подготовке ответного удара. Атака Исламбада началась вскоре после 00:00 мск. Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявлял, что при отступлении Нью-Дели пакистанская сторона не пойдет на эскалацию конфликта.
Обострению индо-пакистанских отношений предшествовал теракт в долине Байсаран 22 апреля. Боевики из пропакистанской группировки «Кашмирское сопротивление» начали стрелять по туристам, погибли 26 человек. Власти Индии заявили о причастности к теракту Пакистана.