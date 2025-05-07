Что известно об обострении индо-пакистанских отношений

Что известно об обострении индо-пакистанских отношенийСтраны обменялись ударами, десятки человек погибли и пострадали
В ночь на 7 мая Индия нанесла удары по Пакистану и контролируемым им районам Кашмира. Минобороны страны объявило о начале операции «Синдур». Она стала ответом на теракт в Кашмире. В апреле боевики из пропакистанской группировки «Кашмирское сопротивление» открыли стрельбу по туристам. В результате погибли 26 человек. Власти Индии заявили о причастности к теракту Пакистана.
«Ведомости» собрали актуальные сведения об обострении отношений Индии и Пакистана.
По данным индийского минобороны, 7 мая удары наносились по девяти объектам террористической инфраструктуры. Оборонное ведомство назвало атаку точным и сдержанным ответом на варварскую террористическую атаку. Власти Индии указали, что не били по военным объектам Пакистана.
Первый заместитель министра иностранных дел Индии Викрам Мисри рассказал, что у страны были разведданные о планирующихся новых атаках террористов из Пакистана в ближайшее время. По его словам, Нью-Дели воспользовался своим правом на самооборону. Кроме того, после теракта в Кашмире Исламабад не предпринял никаких шагов для борьбы с террористической инфраструктурой. Пакистанская сторона ограничивается лишь отрицаниями и обвинениями, заявил Мисри.
После индийских ударов Пакистан закрыл свое воздушное пространство на 48 часов. Минобороны страны сообщило, что были атакованы города Бахвалпур (провинция Пенджаб), Котли и Музаффарабад (в подконтрольной Пакистану части Кашмира. – «Ведомости»). Генерал-лейтенант Пакистана Ахмед Шариф Чаудхри обвинил Индию в атаке на ГЭС Нилум-Джелум в Кашмире.
Министр обороны Пакистана Хаваджа Афис утверждал, что целью Индии были гражданские. По данным пакистанской армии, в результате атаки погибли 26 мирных жителей, около 46 человек пострадали. Посольству России в Пакистане не поступало информации о пострадавших российских гражданах.
Минобороны Пакистана предупредило, что готовит ответный удар. Атака со стороны Исламбада началась вскоре после полуночи по мск. При этом министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что если Индия отступит, пакистанская сторона не пойдет на эскалацию конфликта.
В полиции Индии сообщили, что в результате пакистанских ударов погибли 10 человек, еще 48 пострадали. В МИД Индии рассказали «Ведомостям» о переносе поездок премьер-министра Индии Нарендры Моди в Хорватию, Норвегию и Нидерланды.
МИД Пакистана вызвал во внешнеполитическое ведомство исламской республики временного поверенного в делах Индии, чтобы передать протест пакистанских властей в связи с «неспровоцированными ударами» индийской армии. По информации Исламбада, в результате атаки погибли и получили ранения гражданские лица, включая женщин и детей. Отмечается, что «акт агрессии» Индии представляет собой нарушение суверенитета Пакистана. Эти действия противоречат уставу ООН, международному праву и установленным нормам, регулирующим межгосударственные отношения.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия глубоко обеспокоена усилением военной конфронтации между Индией и Пакистаном. Дипломат призвала стороны к сдержанности в целях недопущения дальнейшего ухудшения обстановки в регионе и выразила надежду, что разногласия будут урегулированы политико-дипломатическими средствами на двусторонней основе.