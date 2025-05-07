Что известно об обострении индо-пакистанских отношений

Первый заместитель министра иностранных дел Индии Викрам Мисри рассказал, что у страны были разведданные о планирующихся новых атаках террористов из Пакистана в ближайшее время. По его словам, Нью-Дели воспользовался своим правом на самооборону. Кроме того, после теракта в Кашмире Исламабад не предпринял никаких шагов для борьбы с террористической инфраструктурой. Пакистанская сторона ограничивается лишь отрицаниями и обвинениями, заявил Мисри.